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台語辭典新增「夭壽骨、教歹囡仔大細」　教育部：貼近生活常用詞

▲▼教育部台灣台語常用詞辭典近期新增770筆詞彙，內容多元且生活化。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲台灣台語常用詞辭典近期新增770筆詞彙，內容多元且生活化，像是夭壽骨就是罵人缺德。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部台灣台語常用詞辭典近期新增770筆用語，內容相當多元且生活化，從「夭壽骨」、「無臭無潲」、「袂生，牽拖厝邊」、「教歹囡仔大細」等罵人詞彙，還有生活上用語「滿面全豆花」、「文武場」、「風颱天」、「火燒心」等，相當貼近民眾用語。教育部表示，收詞標準以日常生活中使用的常用詞且具台灣台語特徵詞形為主。

教育部台灣台語常用詞辭典（舊稱台灣閩南語常用辭典）近期新增770筆詞目，包括一般詞彙280筆、台華共同詞450筆、俗諺40筆，並公布在網站上。比起去年8月更新僅增加280筆，這次更新詞彙更多且多元，將台灣民眾生活中常見用語都納入。

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例如台灣台語常用詞辭典的一般詞彙，這次新增「夭壽骨」一詞，就是罵人的粗俗話語，指人缺德、短命鬼。例句則有：「你這个夭壽骨，規工啉酒毋去作穡，欲哪會有通食。（你這個短命鬼，整天喝酒不去工作，怎麼會有得吃呢）」

而「無臭無潲」一詞也是罵人的粗鄙用語，責罵該人不像樣、沒道理。例句則有：「我都共伊會失禮矣，閣毋放我煞，去四界投，實在是無臭無潲（我都已經跟他道歉了，還不放過我，到處投訴，實在是不像樣）。」

另在台灣台語常用詞辭典，這次新增40筆俗諺，內容相當多元，「袂生，牽拖厝邊」一詞，意思是「自己無法生育，卻怪罪鄰居」，用來嘲諷出了問題不自我檢討，卻只會卸責給他人。俗諺「教歹囡仔大細」，意思是「教壞了大大小小的孩子」，意指長輩不良的言行舉止，讓兒女在學習過程中造成觀念偏差。

▲▼台灣台語常用詞辭典近期新增770筆詞彙，內容多元且生活化。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲台灣台語常用詞辭典近期新增770筆詞彙，「教歹囡仔大細」代表長輩做不良示範。（圖／記者許敏溶翻攝）

此外，這次台灣台語常用詞辭典也新增很多貼近生活的用語，像是「滿面全豆花」，意思是「整個臉搞到都是豆花」，藉此比喻把事搞砸了，結局狼狽不堪，或因為做錯事或損失慘重，被人罵得狗血淋頭。「颱風天」則是颱風天的意思，「火燒心」則是心口有灼熱感，代表胃食道逆流。

教育部表示，《台灣台語常用詞辭典》收詞標準，以日常生活中使用得到的常用詞且具台灣台語特徵的詞形為主。前期蒐集多部坊間具代表性的字、辭典及教科書、期刊、文學著作、謠諺等相關文獻建置總資料庫且詞彙出現次數較高者，列為本典主要詞目。而為了補足文獻疏漏，後期更增加參酌各項台灣台語相關計畫所蒐集語料，以及各界提供之常用詞建議，希望能如實蒐集並記錄生活用詞。

教育部補充說明，《台灣台語常用詞辭典》收錄詞彙，都需經過編審委員審議，包含確認用字、音讀、釋義、舉例等資訊後，才公告在辭典網站，供民眾查詢使用。考量民眾使用需求以及新興詞彙快速增加，後續仍將持續蒐羅上述相關資料並納入基礎詞庫，並依辭典編輯流程陸續增補。

▲▼教育部台灣台語常用詞辭典近期新增770筆詞彙，內容多元且生活化。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲台灣台語常用詞辭典近期新增770筆詞彙，「袂生，牽拖厝邊」則是嘲諷出了問題不自我檢討，卻只會卸責給他人。（圖／記者許敏溶翻攝）

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