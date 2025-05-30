被控誘女裸貸騙不雅照　他「堅持簽借據」逆轉獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）被A女指控騙拍裸照，事後卻沒有依約借出4萬元；但他表示，雙方第一次聊天，A女就以車禍、欠錢為由開口借錢，他希望簽借據才有保障，「不然我4萬元借出去也是拿不回來」，並沒有同意只要拍裸照就會給錢。台南地院法官審理之後，認定A女及檢方證據不足，最終裁定阿強無罪。

▲阿強被控用話術騙A女裸貸，卻沒有依約匯款。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，檢方認定阿強明知自己沒有借款的意願，仍在去年4月30日透過IG、LINE向A女傳訊息，佯稱只要配合手持身分證拍攝裸照，就同意借款，成功騙得A女的裸照，事後卻沒有依約匯款，A女驚覺受騙於是報警處理，阿強的行為涉犯刑法第339條第2項之詐欺得利罪嫌，訊後依法將他起訴。

阿強則辯稱，當日他看到A女發布限動說有金錢困難，才開始嘗試聊天，A女自稱車禍、欠別人錢，想向他借款4萬元，「我是真的有想要借A女錢，但我還是想要跟A女見面認識，簽個借據有個保障，甚至不排除用性關係來抵債，不然我4萬元借出去也是拿不回來，並沒有講好說只要A女傳裸照給我，我就借4萬元給她。」

台南地院法官檢視雙方證據之後發現，A女提出的LINE對話截圖並不完整，雖然阿強提出對話紀錄內容也有部分訊息被收回，但整體看下來，顯然是A女主動提議要自拍裸照，並用此方式借款4萬元，阿強曾明確表示拒絕，還持續要求A女透過性交易方式換取金錢。

而在另一段對話內容中，阿強雖然有傳送「裸貸示範照片」給A女，但仍持續表示想要見面、確認是否為本人。A女傳送相關性影像之後，質疑阿強為何沒有匯款，阿強依舊表明，「借據也沒看到本人怎麼借，影片只是一個抵押品，實際還是要白紙黑字啊」，A女則回覆「我是不是說見到會給你」、「然後你騙我」。

法官認為，由雙方對話可見，兩人在談論借款事宜的過程，阿強應該曾表明需要見面簽立借據，A女才會回答「我是不是說見到會給你」，阿強辯稱自己並非不肯借款，而是需要確認A女本人的身分，再簽立借據，並非無據。

法官表示，況且案發當日兩人是第一次聊天，過去並無交情，也不是網路上持續聯繫的友人，現實生活中更是毫無接觸，A女一開口就要借錢，甚至主動表示願意裸貸，一般人在這種情況下難免會懷疑是否遇上詐騙，阿強要求確認身分、簽立書面借據，尚符合常理。

法官認為，從現有證據看來，僅憑A女的指述，難以認定阿強有施用詐術騙取裸照的行為，加上A女及檢方這邊證據不足，最終裁定阿強無罪，全案仍可上訴。