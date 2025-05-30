法院喊卡對等關稅　白宮：貿易談判不會停

▲白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國國際貿易法院日前裁定，川普政府向中國及其他貿易夥伴課徵的多項關稅違反聯邦法律，並宣布暫停部分關稅措施。白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）29日回應此裁定，指責法院「司法越權」，並強調川普政府將一路上訴至最高法院，堅信最終會勝訴。

美國國際貿易法院由3名法官組成的合議庭於28日宣布，川普政府對中國徵收30%的關稅、對墨西哥及加拿大部分商品徵收25%的關稅，以及對大部分進口商品徵收10%的基準關稅均不符聯邦法律授權。另有一名華盛頓聯邦法官也裁定，川普援引「國際經濟權力法」（IEEPA）並透過行政命令實施的關稅政策屬非法行為。

針對法院的裁定，李維特在白宮記者會上表示，川普政府的關稅政策是基於完整且合法的公權力制定，目的是保護美國經濟及國家安全。她指責法官忽視國會授權總統處理核心外國事務的職責，並批評法院的裁定威脅美國在國際上的信用。

李維特指出，美國貿易逆差已超過1兆美元，這是不可接受的現象。她強調，川普政府已提出緊急動議，要求法院撤回裁決並暫緩執行。李維特呼籲最高法院為了憲法及國家利益介入此案，停止法院所謂的「過度干預」。

此外，李維特透露，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）已於29日上午與多國進行通話，獲得各國對川普關稅政策的支持。她表示，川普政府將在遵守法院命令的同時，繼續推動關稅政策，並探索其他合法途徑以維持政策的實施。

李維特最後強調，川普政府對於關稅政策的立場不會改變，並相信司法程序將最終證明其合法性。她指出，政府有信心在最高法院取得勝利，同時也將繼續與各國展開貿易談判，維護美國利益。