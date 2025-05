快訊／川普「對等關稅」喊卡不到一天！　上訴後暫允徵收

▲美國總統川普。(圖/路透)

記者葉國吏/綜合報導

美國聯邦巡迴上訴法院日前推翻國際貿易法庭的裁定,恢復總統川普(Donald Trump)全面性關稅政策。該裁定曾要求白宮在10天內取消相關措施,如今情勢再度逆轉,引發外界高度關注。

根據《路透社》報導,位於華盛頓的美國聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)在最新命令中未提供具體理由,但要求本案的原告與政府分別於6月5日及6月9日前提交回應文件。這項裁定使得川普政府的關稅政策暫時得以延續。

川普於今年4月2日,命名為「解放日」(Liberation Day)的日子,針對多數貿易夥伴祭出懲罰性關稅,其中包括加拿大、墨西哥與中國。川普指控這些國家未妥善管控合成鴉片類藥物芬太尼(fentanyl)的流入,導致美國受害,因此以關稅作為回應。

而在昨日,美國國際貿易法庭曾做出意外裁定,認為川普的徵稅政策已超越總統職權範圍,可能影響對上述國家的關稅計畫進行取消或延後。然而,聯邦巡迴上訴法院的最新決定,讓相關政策暫時得以保留,後續發展仍有待觀察。

川普的關稅政策自實施以來,已對美國與多國的貿易關係造成影響,特別是在北美自由貿易協定(NAFTA)及美中貿易談判中成為焦點。此次法院裁定的反覆更讓外界對未來局勢充滿不確定性。