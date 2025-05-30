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快訊／川普「對等關稅」喊卡不到一天！　上訴後暫允徵收

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國聯邦巡迴上訴法院日前推翻國際貿易法庭的裁定，恢復總統川普（Donald Trump）全面性關稅政策。該裁定曾要求白宮在10天內取消相關措施，如今情勢再度逆轉，引發外界高度關注。

根據《路透社》報導，位於華盛頓的美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）在最新命令中未提供具體理由，但要求本案的原告與政府分別於6月5日及6月9日前提交回應文件。這項裁定使得川普政府的關稅政策暫時得以延續。

川普於今年4月2日，命名為「解放日」（Liberation Day）的日子，針對多數貿易夥伴祭出懲罰性關稅，其中包括加拿大、墨西哥與中國。川普指控這些國家未妥善管控合成鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）的流入，導致美國受害，因此以關稅作為回應。

而在昨日，美國國際貿易法庭曾做出意外裁定，認為川普的徵稅政策已超越總統職權範圍，可能影響對上述國家的關稅計畫進行取消或延後。然而，聯邦巡迴上訴法院的最新決定，讓相關政策暫時得以保留，後續發展仍有待觀察。

川普的關稅政策自實施以來，已對美國與多國的貿易關係造成影響，特別是在北美自由貿易協定（NAFTA）及美中貿易談判中成為焦點。此次法院裁定的反覆更讓外界對未來局勢充滿不確定性。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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