路透：川普關稅戰傷害全球企業　已損失逾兆元

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

川普政府的貿易政策引發全球企業大規模損失，根據路透社調查，至今已造成超過340億美元（約新台幣1兆152億元）的銷售損失與成本上升。隨著關稅不確定性持續蔓延，企業財務壓力恐進一步加劇。

多家知名企業，包括蘋果（Apple）、福特（Ford）、保時捷（Porsche）和索尼（Sony），紛紛調降獲利預測或撤回未來財測，顯示貿易政策的不穩定性已對經營決策造成癱瘓。路透社綜合企業聲明、監管文件及法說會紀錄發現，僅標準普爾500指數（S&P 500）成分股的32家公司、歐洲STOXX 600指數的3家公司，以及日本日經225指數（Nikkei 225）的21家公司，損失金額便高達330億美元。

耶魯大學管理學院教授宋能菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）指出，實際損失可能遠高於揭露金額。他表示：「這個影響的規模可能是已知數字的2到3倍，並且可能引發更嚴重的連鎖反應，例如消費者支出減少與通膨預期上升。」

根據調查，財報季中至少42家公司調降財測，另有16家公司取消或暫停發布財測。例如沃爾瑪（Walmart）近期宣布將調高售價，並未公布季度財測，引來川普批評；富豪汽車（Volvo Cars）則撤回未來2年的獲利預估；聯合航空公司（United Airlines）更提供兩套不同財測，因無法準確預測經濟環境。

統計顯示，今年第一季財報法說會中，標準普爾500指數成分股有360家企業提到關稅議題，占比高達72%，較去年同期的30%顯著增加。歐洲STOXX 600指數與日本日經225指數的提及比例亦大幅提升，分別達219家與58家。

此外，倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，華爾街分析師預估標準普爾500指數公司淨利在今年4月至12月期間每季平均增長僅5.1%，遠低於去年同期的11.7%。受影響最深的產業包括汽車製造商、航空公司及消費品進口商，顯示這些領域正面臨嚴峻挑戰。