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快訊／川普「對等關稅」二度敗訴！　法官：總統無單方面徵稅權

▲▼美國總統川普23日在白宮簽署重振核能發電的行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國聯邦法院再度阻止美國總統川普針對貿易夥伴徵收高額關稅的政策。美國時間週四，華盛頓特區地區法官孔特雷拉斯（Rudolph Contreras）裁定，川普無法依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）聲稱擁有單方面徵稅的權力。同一天，美國國際貿易法院也做出相似裁決，進一步限制川普關稅政策的推行。

根據孔特雷拉斯的意見書，該案件的核心並非關稅本身，而是總統是否能利用1977年頒布的IEEPA，在未經國會授權的情況下，單獨調整或徵收關稅。他表示，法院支持原告的立場，認為該法案並未賦予總統此等權力。

這項裁決影響了川普於4月2日「解放日」宣布的多項關稅措施，包括對數十個貿易夥伴徵收10%的基準關稅及更高稅率，以及針對中國大陸的關稅政策。該裁定主要回應了伊利諾州兩家益智玩具製造商Learning Resources和hand2mind的訴訟，兩企業主張川普的政策對其造成重大影響。

彭博資訊指出，孔特雷拉斯的裁定僅適用於提起訴訟的企業，並將命令生效時間推遲14天，以便美國司法部進行上訴。此外，他拒絕政府要求將此案移交至國際貿易法院的請求，該案將由華府巡迴上訴法院處理。

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