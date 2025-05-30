鮑爾會見川普　強調貨幣決策不受政治影響、依法制定

▲美國總統川普（Donald Trump）、聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普近日持續批評聯準會主席鮑爾未降息，聯準會發表聲明表示，鮑爾應邀於今日前往白宮，與川普進行會談，討論美國經濟的多項重要議題，包括就業、通膨及經濟成長。

聯準會指出，鮑爾在會談中未對貨幣政策的未來方向做任何預測，僅強調聯準會的政策制定將完全基於最新的經濟數據及其對未來前景的影響。鮑爾進一步表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）將依據法律制定政策，以確保最大化的就業及物價穩定，同時堅守客觀、不受政治影響的分析原則。

針對此次會談，白宮發言人李威特向媒體透露，川普在對話中表示，他認為鮑爾不降息的決策是錯誤的，並認為這讓美國在經濟競爭中處於劣勢，尤其與中國及其他國家相比。不過，李威特也明確表示，川普並未在會中討論是否有計劃替換鮑爾。

鮑爾於2017年由川普提名出任聯準會主席，但川普自重返白宮以來，屢次公開批評鮑爾的政策，甚至形容他是「動作太慢的人」及「傻瓜」。鮑爾則捍衛聯準會的決定，並表示目前正密切觀察川普的貿易政策及減稅計畫對美國經濟的影響，以作出最適當的應對。