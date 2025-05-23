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鮑爾安了！美最高法院：Fed官員獲特別保護　川普不能隨意免職

▲▼美國總統川普（Donald Trump）近幾個月來多次私下探討是否提前撤換聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

▲川普多次私下探討，是否提前撤換聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國最高法院22日發布暫時命令，允許總統川普免職2名獨立機構負責人，但聯邦準備理事會（Federal Reserve）官員擁有特別保護與豁免，不受到免職影響。

《彭博社》報導，美國最高法院22日表示，聯準會是一個「結構獨特的準私人實體」，不適用於一般行政官員的免職規定。

不過，法官們允許川普免職國家勞動關係委員會（NLRB）、功績制保護委員會（MSPB）2名成員，而他們曾經主張，讓川普開除他們，也會讓鮑爾及聯準會的獨立性變得脆弱。

最高法院寫道，「因為憲法賦予總統行政權……他可以在沒有理由的情況下，免職代表他行使權力的行政官員，除了過去判例中被承認的少數例外。」

《彭博社》指出，最高法院保護聯準會，不受到川普試圖免職獨立聯邦機構高官的影響，此決定可能平息了人們對於總統開除聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的擔憂。

對於鮑爾而言，在經歷一段不確定時期後，這項裁決對他的工作保障，提供了明確尺度。川普4月對此發出相互矛盾的信號，4月17日發文宣稱「鮑爾的免職越快越好」，4月22日又告訴記者，自己「無意開除他」。

 
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