2025桃園城市變裝嘉年華　推出「4熱門景點玩變裝」優惠

▲Xpark。（圖／觀旅局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「2025桃園城市變裝嘉年華」即將於下個週末（6/7、6/8）於青埔置地廣場歡樂登場，市府觀光旅遊局29日表示，今年主打親子共遊，6/7推出海洋親子變裝造型大賽與親子海洋變裝遊行，前300名參與者有限量知名動漫大禮包與海洋風頭飾，還有專業劇團演出的海洋變裝互動兒童劇，小朋友可開心觀賞還能認識海洋保育知識。

6/8則是全球最大COSPLAY賽事「世界COSPLAY高峰會（WCS）」的台灣代表選拔賽，冠軍隊伍將代表台灣進軍日本參與世界COSPLAY高峰會，爭奪Cosplay世界第一的王座！當天還特別邀請日本偶像團體「SAKURA GRADUATION」出席演出並舉辦握手見面會，帶來最正宗的日本偶像文化。6/7、6/08還有親子變裝市集，現場提供免費變裝體驗，千萬不要錯過。

▲手信霧隱城。（圖／觀旅局提供）

市府觀旅局說，本次桃園城市變裝嘉年華除了豐富的變裝主題活動外，也串聯眾多桃園在地觀光旅遊業者共同合作行銷桃園。5/30下午2點~4點在青埔置地廣場新光影城1樓商場特別邀請桃園蔬食吉祥物「蜜蜂科長」、合作單位「手信霧隱城」與「饅頭家族」的吉祥物人偶，來到置地廣場桃園１樓商場與大小朋友同樂，共同為桃園城市變裝嘉年華提前暖身宣傳！

▲馬祖新村眷村文化園區。（圖／觀旅局提供）

此外，今年活動加強與桃園市熱門景點合作，推出「景點玩變裝」優惠活動，只要遊客創意變裝造訪合作景點，就可以享有免費入場、兌換好禮與參加抽獎等好康優惠。觀旅局表示，桃園觀光景點主題多元，相當適合遊客朋友發揮創意，搭配景點調性到訪體驗變裝樂趣，這次特別和4個桃園熱門景點合作，推出期間限定的變裝主題優惠有：

▲桃園新光影城。（圖／觀旅局提供）

■桃園新光影城：即日起至6/30，憑變裝打卡至新光影城1樓服務台出示貼文即可領取紅茶飲品（6/7、6/8限定）、紅豆餅等限量兌換券；另外憑新光影城商場內主題餐廳不限金額消費發票，外加裝扮打卡至新光影城1樓服務台出示貼文即可兌換寶可夢卡牌1包。

■Xpark：6/7、6/8只要Cosplay任何動漫角色，就可以免費入場參觀。

■手信霧隱城：即日起至6/30，遊客只要穿上整套Cosplay服裝，就可以免費進入手信霧隱城參觀；另外遊客在手信霧隱城館內拍攝Cosplay照片分享到Instagram或Facebook，並完成指定Hashtag，就可獲得精美小禮物。

■馬祖新村眷村文創園區：即日起至6/29，遊客只要造型變裝參觀馬祖新村眷村文創園區，拍下園區變裝照並掃描現場活動立牌QRCODE上傳變裝照，即可參加抽獎，有機會將全家便利商店禮物卡200元帶回家。