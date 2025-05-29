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法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人　柯嗆聲了

▲▼台灣民眾黨前黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城案在押，今（15日）被押解到台北地院出庭 。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲涉收賄、圖利京華城案，目前在押，今（29日）出庭嗆檢方「押我沒證據！」 （資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（29日）審理京華城案，法官請檢方盤點後續證人有無「特別必要、特別重要」、以便集中詰問，因羈押被告柯文哲等人的原因與必要性，是仍有證人待詰問須防勾串，檢方表示證人都很重要、會整理重要中的重要，柯冷不防嗆聲「這只是證明你們押我的時候，根本就沒有證據！」

柯文哲這句嗆聲，是今日整天庭訊近8小時，他當庭唯一的陳述。起因是法官調整審理計畫，表明檢辯雙方傳訊證人眾多，而柯和同案被告台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京及柯的同學好友、眾望基金會董事長李文宗持續在押，主因就是仍有證人待詰問。

法官的問題，透露似乎已考慮讓在押被告交保的意味。法官請檢方盤點後續要傳喚的證人，是否跟「待證事實鞏固具必要關連」，但非要求減縮傳喚人數，只要檢辯雙方認為有必要的證人就會傳喚，僅想確認檢方有無「特別必要、特別重要」的證人要往前排。

法官的顧慮是幾乎每次排定證人作證時間，都會拖延，例如今傳喚同案被告、現任台北市府參議邵琇珮作證，整天詰問竟沒完成，下周二（6月3日）仍須2度作證，而同案被告李文娟的律師「強烈要求」黃珊珊須與另2名證人同日作證，以免影響證詞可信度，審理計畫一再變動。

法官請檢方若作業來得及，下周一（6月2日）就提出名單。檢方表示聲請傳喚的證人都很重要，但會依法官諭知，再整理「重要中的重要」證人，並盡快陳報。

柯文哲聽完，拿起麥克風直接嗆聲「這只是證明你們押我的時候，根本就沒有證據！」少數仍旁聽的柯粉笑出聲，法官立刻制止柯別干擾程序插話，柯沒再爭執。

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