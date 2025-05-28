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北檢票選主任檢察官　京華城案承辦檢察官推薦排名出爐

▲▼台北地檢署檢察官林俊言。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢檢察官林俊言在署內票選主任檢察官排名第6順位。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署28日舉行「推薦主任檢察官票選」，北檢在過去幾年新派主任檢察官4到6名，人數一直領先各地檢署，票選結果始終是檢察界關注焦點，今年因為偵辦京華城案，起訴民眾黨前主席柯文哲，格外引起政壇關注，經過1天的署內檢察官投票互推後，京華城案偵查主力林俊言、唐仲慶分別為票選第6與第1名。

票選榜首的唐仲慶是司法官51期結業，現在是派駐廉政署檢察官，在柯文哲涉貪案件中，主要負責民眾黨違反《政治獻金法》部分，過去還辦過知名私校、再興國小董事長與校長侵占公款3028萬元案，前檢察官張進豐與兒子涉詐欺案，鍾文智非法炒作TDR股價案，台銀總經理詐領業務宣導費案。

至於46期的林俊言，結訓後分發雲林、台中地檢署，獲法務部遴選派副本早稻田大學擔任訪問學者，曾調最高檢察署辦事，參與多件最高法院大法庭、憲法法庭訴訟，2023年剛調北檢，就偵辦假澳洲券商「ACDEX」在台吸金19億元案，隨後獲指派主責偵辦前台北市長柯文哲涉京華城貪污案，成為本次票選第6名。

票選第2名的朱家蓉50期結訓，曾偵辦數發部槍擊案、板信銀行大直分行強盜案、和進電子遭掏空案、立委廖國棟向牡丹水庫光電業者所謂案、陳秉毅為首的詐賭討債集團、歐司瑪股票詐欺2億元案、假律師李克毅與梁慶飛推銷未上市股票詐欺數十億元案。

▲▼台北地檢署檢察官唐仲慶。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢票選主任檢察官榜首唐仲慶負責偵辦柯文哲政治獻金案。（圖／記者劉昌松攝）

46期結訓的鄭少珏獲票選第3名，她因為偵辦國內首見的「地面師」詐騙案，查出律師、代書等專業人士分工，以偽造遺囑詐騙亡者上億元遺產，獲選為2025年新世代打詐特殊貢獻人員；另外曾陸續偵辦中山醫院、台北秀傳醫院以健檢名義，掩護近10萬人次大陸人士非法來台案。

49期的李頲翰排名第4，參與過追回拉法葉艦採購弊案佣金，該案累計沒收犯罪所得約新台幣240億元，創司法紀錄；他也曾偵辦過遠航張綱維、藝人澎恰恰遭恐嚇勒索案、台鐵普悠瑪號在宜蘭地區翻覆致死案、監獄副典獄長性侵下屬案。

票選第5名的49期黃惠欣，曾獲法務部選送出國進修，取得美國紐約大學法學碩士，調法務部辦事期間，推動科技偵查法制化、通訊保障及監察與資恐防治法修正、電腦犯罪等業務，在偵查工作上，起訴過泰山集團第三代詹舜淇、詹雅琳等人以假交易詐貸164億元等重大經濟案件。

這次北檢票選推薦主任檢察官，共有12名檢察官參選，署內167名檢察官可投票，領票數147張，投票率略高於88%，但其中有5張無效票，票選結果由檢察長送法務部，經檢審會整合出全國入圍名單後，由法務部長圈選派任主任檢察官。

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