快訊／碎屍魔殺3人遭起訴！仍不認罪：我幹嘛殺她們　繼續羈押

▲高雄73歲碎屍魔張介宗起訴後被裁定續押3個月。（資料圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市2024年11月底發生震驚社會的碎屍案，73歲碎屍魔張介宗涉嫌連續殺害3名婦女，將人分屍多塊後再拋屍前鎮河，警方經連日打撈後僅尋獲42塊屍塊，被害人至今仍無完整遺體，張男手段相當兇殘，且他落網後堅不認罪，高雄地檢署今（28）日偵結依3個殺人罪將張介宗起訴，並求處3個死刑。全案移審法院，高雄地院下午召開移審庭後，法官裁定將張介宗繼續羈押3個月。

回顧整起案發經過，家住楠梓區的71歲林姓婦人今年2月2日日大年初五騎機車外出後，因遲遲未歸，林婦兒子2月2日、4日兩度報警協尋，警方調閱附近監視器畫面發現，林婦進入張男位於前鎮區的公寓後，便再也沒有出門，而張男同月3日清晨6時至上午10時12度手提重物進出家門。

警方懷疑林姓婦人在屋內遭殺害，5日持搜索票逮捕張男，同月6日在前鎮河打撈到林婦的腳掌、內臟及身體組織，經鑑識人員採證後發現，張介宗家中竟有3組女性DNA。

全案擴大追查發現竟連殺3女，最早遇害的是張介宗的75歲黃姓大嫂，黃嫂2024年11月29日中午進入張介宗住處，之後便沒有外出，由於她平日獨居，直到2024年12月15日才被兒子通報失蹤；2025年1月17日人稱「仙姑」、家住左營的75歲張姓婦人進入張介宗家中，之後便再也沒有現身，1月27日遭通報失蹤、2月1日緊急協尋。

最後一名受害人則是71歲林姓婦人，她2月2日傍晚進入張介宗的住處，2月4日被通報緊急協尋，全案因此曝光。而張介宗遭警方逮捕後，始終否認犯案，檢方28日偵結，依照3個殺人罪將他起訴，並求處3個死刑。

全案起訴後移審法院，雄院下午召開移審庭，張介宗出庭應訊，表情神情自若。他在庭上一樣不承認殺人，說殺她們沒有好處，而且力氣都比他大，一直強調自己幹嘛要殺她們，合議庭審理後，法官諭知被告5月28日起羈押3月，並禁止接見通信。