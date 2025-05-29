通訊行慶端午「演唱會神機」下殺9000　嗨嗨家電租賃上架人氣商品

記者蘇晟彥／綜合報導

迎接端午連假，不少消費者趁著年中節慶規劃換機、升級3C設備。傑昇通信看準年中消費熱潮，搶搭促銷列車，自即日起至6月1日推出「慶端午．年中降」促銷活動，多款熱銷手機全面下殺，包含iPhone 16e降到18,990元、三星S25 Ultra降價9,210元、紅米Note 13 Pro空機不到七千元，OPPO Reno13也同步享有優惠，比官方定價再便宜5,200元，vivo V50 Lite最低67折起等，讓消費者過節也能省很大。

▼「演唱會神機」三星S25 Ultra降價9,210元。

即便市場新機不斷出籠，蘋果iPhone依然熱銷，傑昇通信根據近期熱銷機型中，原價21,900元的iPhone 16e（128GB），限時下殺至18,990元，現省2,910元；而重視影像與效能的果粉，iPhone 16 Pro Max（256GB）特價39,990元，現省4,910元，打出89折誠意價格。除了手機以外，iPad也祭出難得好價，iPad Air 11 M3 WiFi（128GB）原價19,900元，現降至18,390元，無論是想升級裝備或作為送禮首選，這波降價都不容錯過。

傑昇通信指出，今年年中檔期巧逢端午連假，加上物價上揚、民眾消費謹慎，因此萬元內的中階機型也受到大量小資族鎖定。像是vivo V50 Lite（12GB/256GB）原價14,990元，端午檔期限時特價9,990元，等同直接現省5,000元，打出67折超殺優惠；另一款小資福音則是紅米Note 13 Pro，限時特價6,990元，等於用7千不到的價格入手支援5G與大容量儲存的新機；像是OPPO Reno13（12GB/256GB）限時只要12,790元，打出71折超值優惠，對於喜愛拍照、重視機身設計的消費者來說，是顏值與實力兼具的選擇；此外，三星Galaxy A36（8GB/256GB）也在本波檔期大力促銷，從原價14,990元降至10,890元，給出73折的有感折扣。

傑昇通信表示，年中端午促銷將持續至連假結束，想入手最新旗艦機的愛好者，絕對不能錯過三星Galaxy S25 Ultra（12GB/256GB）原價43,900元，現在傑昇限時促銷僅需34,690元，直降9,210元，是目前市場最殺的降幅之一，另一款Galaxy S25+（12GB/256GB）也同步祭價，原價34,900元降至27,690元，省下7,210元，想要趁折扣升級手機的消費者務必把握時機。

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