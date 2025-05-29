藍眼淚加持！馬祖端午訂房率全國稱霸　暑假旅遊新亮點全公開

▲馬祖迎來旅遊旺季，縣府推出一系列暑假活動。（圖／龍福旅行社提供）



記者林名揚、許宥孺／連江報導

根據交通部觀光署最新統計，馬祖在2025年端午連假期間，以71.89%的平均訂房率位居全台之冠，是全國唯一住突破7成的地區。隨著夏季旅遊旺季的到來，馬祖將迎來藍眼淚、越野賽、藝術島等活動，端午連假機票已是一票難求。

每年春夏之交，馬祖最著名的奇觀莫過於藍眼淚。大量遊客不惜夜間造訪，只為一睹這片如夢似幻的海上螢光。為迎接暑期旅遊高峰，連江縣政府精心策劃了一系列豐富多元的活動，從水上活動、夜間觀光到生態體驗、節慶賽事，讓遊客能從不同面向感受馬祖的魅力。

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▲▼海上看莒光。（圖／東莒船老大民宿提供）



連江縣政府指出，今年暑期將推出立槳（SUP）體驗，結合「海上看馬祖」主題，讓遊客透過划槳方式飽覽海岸風光。「微光馬祖」系列活動，串聯夜間觀光亮點，包括夜間導覽、市集與音樂會。或是搭乘「海上看東引」與「海上看莒光」航線，從不同視角領略壯闊的島嶼景觀與獨特的戰地風情。夜間則有「微光馬祖」系列活動，串聯夜間導覽、特色市集與音樂會，讓馬祖的夜晚充滿活力。

對於親子旅客，大坵賞鹿行程依舊是熱門選擇，讓遊客能近距離與野生梅花鹿互動，感受大自然的療癒。此外，馬祖也將舉辦多項精彩的節慶與賽事，包括7月的北竿海洋觀光節，結合音樂與市集打造夏季慶典；8月2日的東引軍事越野挑戰賽，將帶給參賽者穿越碉堡、陡坡的硬派體驗；而9月13日的莒光星光夜跑，則以星光、海岸、運動為主題，讓遊客在夏末感受馬祖的別樣風情。

連江縣政府表示，馬祖憑藉藍眼淚等季節限定景觀，以及創新多元的暑期活動規劃，成功吸引大量旅客提前安排行程，穩居熱門旅遊目的地之列。未來將持續整合在地自然資源與文化特色，打造具創新與深度的觀光活動，並強化交通運輸與住宿品質，協調航運與航空業者，全面提升整體旅遊接待能量。