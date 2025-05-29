　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

端午健康粽！陪伴腎友腎「粽」其事　慈濟醫分享護腎15招

▲▼花蓮慈院腎臟病友會分享護腎十五招，以及健康飲食原則，在端午佳節健康享受節慶美食。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼花蓮慈院腎臟病友會分享護腎十五招，以及健康飲食原則，在端午佳節健康享受節慶美食。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

端午節將至，對慢性腎臟病患者而言，享用美味粽子的同時，更要注意腎臟的健康，5月27日下午，花蓮慈濟醫院舉辦腎臟病友會，由慢性腎臟病防治中心主任林于立、營養科臨床營養組組長林惠敏，分享護腎十五招，以及健康飲食原則，陪伴腎友一起腎「粽」其事，在端午佳節健康享受節慶美食。

▲▼花蓮慈院腎臟病友會分享護腎十五招，以及健康飲食原則，在端午佳節健康享受節慶美食。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林于立主任表示，護腎最好的時機，就是「現在」，希望腎友們可以透過護腎十五招，養成生活好習慣。

台灣洗腎人口比例全球第一，又號稱「洗腎王國」，林于立主任表示，台灣約有170到200萬的慢性腎臟病患者，但認知率只有3.5%，因為慢性腎臟病初期沒有明顯症狀，往往得在腎臟功能失去九成以上才會出現尿毒的不適症狀。

▲▼花蓮慈院腎臟病友會分享護腎十五招，以及健康飲食原則，在端午佳節健康享受節慶美食。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

儘管慢性腎病初期沒有明顯症狀，林于立主任提醒民眾，留意「泡水高貧倦」等五大警訊，如小便有泡泡、足部水腫、高血壓、貧血、疲倦。同時建議30歲以上的民眾，善用國民健康署提供的定期免費成人健康檢查，有助於及早發現並控制慢性腎臟病。

▲▼花蓮慈院腎臟病友會分享護腎十五招，以及健康飲食原則，在端午佳節健康享受節慶美食。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

罹患慢性腎臟病最主要的三大高危險群為糖尿病、高血壓及腎絲球腎炎，三者合計約佔台灣慢性腎臟病成因的八成。若是沒有及早治療與控制，後續可能會引起包含腦中風、視網膜病變、腎臟病變、心血管病變等嚴重併發症。

林于立主任表示，護腎最好的時機，就是「現在」，希望腎友們可以透過護腎十五招，包含每天早晚量血壓、控制血脂肪、糖尿病者的血糖控制、每1至3個月定期抽血驗尿、熟記自己的腎功能指數 (腎絲球過濾率)、自行評估足部水腫的狀態，並調整每天水份的攝取量、三高用藥按時服藥，不隨意停藥或自行減藥、避免不當服用傷腎的「消炎類」止痛藥……等養成生活好習慣。

▲▼花蓮慈院腎臟病友會分享護腎十五招，以及健康飲食原則，在端午佳節健康享受節慶美食。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼營養科臨床營養組組長林惠敏，教導腎友如何透過「手掌長度」評估每日所需的熱量與蛋白質攝取量。

「每個人都隨身攜帶一把營養尺——自己的手掌！」林惠敏營養師以實作教學方式，教導腎友如何透過「手掌長度」評估每日所需的熱量與蛋白質攝取量，並現場提供一份實用評估表，讓病友自行計算BMI與每日蛋白質攝取需求，進而學會怎麼「吃對食物」。

林惠敏營養師強調，若自身的體重過輕或過重，應以理想體重計算營養需求，以避免腎臟負擔。第三期以上腎病患者，每公斤體重蛋白質攝取應控制在0.8克；衰弱長者或癌症患者則建議每公斤1克。

▲▼花蓮慈院腎臟病友會分享護腎十五招，以及健康飲食原則，在端午佳節健康享受節慶美食。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

在選擇蛋白質的時候，也建議優先攝取植物性蛋白，如傳統豆腐、毛豆、無糖豆漿等，不僅能降低腎臟血流壓力，還能減少尿毒素生成，是健康飲食的好選擇。

▲▼花蓮慈院腎臟病友會分享護腎十五招，以及健康飲食原則，在端午佳節健康享受節慶美食。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

護腎十五招。

過去的營養衛教偏重於知識傳授，這次活動則強調「自我理解與實作」。林惠敏說，當病友能清楚掌握自身的營養需求，便能在日常選擇如粽子等應景食物時，期盼每位腎友都能「腎粽其事」，做出適合自己的判斷，吃得對吃得好，自己為自己的健康把關。

82歲的鄭女患有家族遺傳性糖尿病，腎功能已接近洗腎邊緣，這次參加營養衛教活動收穫良多，不僅仔細做筆記，還特地拍照記錄，準備帶回家反覆閱讀，深感高齡更需謹慎控管飲食。對於內科部主任徐邦治多年來的細心照護，鄭小姐很感謝之外，也表示回家後，她也會與先生互相叮嚀，並依循營養師與腎臟科醫師的建議，調整飲食，以護腎為先、維持身體健康。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 5 0102 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／唯一跌停鎖死個股！　委賣超過8200張
快訊／南韓軍機墜毀　傷亡人數不明
男閨蜜被爆出國「家寧脫到上空」捧胸照曝！　范成章22字回應
北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！　慘淪性奴團
快訊／Andy反擊了！駁斥家寧指控「漏洞百出」：法院見
快訊／張斯綱遭北檢約談　偵訊後請回
快訊／抖音網紅安哥遭控虐死女友！　死因曝光
家寧男閨蜜被爆「IG限動慶祝孩子誕生」　照片曝光
北檢約談張斯綱！　凌濤轟：昨天告發監察院今天就被帶走
獨／型男里長「砲兵團」酒店曝光　桌上一物露餡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

沒打過新冠疫苗「過得如何？」　釣出0針神人：還沒中鏢過

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」捧胸照曝！　范成章22字回應

出國「買1物回台」將重罰1萬5！海關直接沒收　新制6／1上路

太魯閣號事故下午二審宣判　罹難者家屬：盼正義最終能到來

價值千元「學習券」2萬張免費送　明天起2步驟登記抽獎

鐵路便當節6/6起登場　列車陶瓷款特價799限量開賣

家寧男閨蜜不吃鮑魚？范成章昔「IG限動慶祝孩子誕生」照片曝光

家寧個人商業案140件「Andy僅個位數」：都是領一樣月薪

新冠疫情強襲！ 口罩大廠CSD急增2個月備貨　華新祭出買1送1

「存到100萬反而更焦慮！」她崩潰：連喝杯咖啡都要想10秒

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【逆向怎麼了嗎】騎士被叭回頭理論！他回懟：幾歲的人了

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

沒打過新冠疫苗「過得如何？」　釣出0針神人：還沒中鏢過

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」捧胸照曝！　范成章22字回應

出國「買1物回台」將重罰1萬5！海關直接沒收　新制6／1上路

太魯閣號事故下午二審宣判　罹難者家屬：盼正義最終能到來

價值千元「學習券」2萬張免費送　明天起2步驟登記抽獎

鐵路便當節6/6起登場　列車陶瓷款特價799限量開賣

家寧男閨蜜不吃鮑魚？范成章昔「IG限動慶祝孩子誕生」照片曝光

家寧個人商業案140件「Andy僅個位數」：都是領一樣月薪

新冠疫情強襲！ 口罩大廠CSD急增2個月備貨　華新祭出買1送1

「存到100萬反而更焦慮！」她崩潰：連喝杯咖啡都要想10秒

快訊／南韓海軍軍機墜機　傷亡人數不明

德翔海運強化亞太布局　全新JTX航線六月下旬正式啟航

道奇8局失守慘遭逆轉　羅伯斯：比賽後段失分令人沮喪

法院擋下關稅！　川普「越權爭議」5大要點一次看

PCB廠精成科唯一跌停鎖死個股！　賣老股認新股引賣壓

快訊／全球粉絲哀嚎！車銀優7月確定入伍　「倒數2個月報到軍樂隊」

監院6/2起禁「個人身分用公務車」　趙少康：為了端午連假繼續用？

沒打過新冠疫苗「過得如何？」　釣出0針神人：還沒中鏢過

雷霆王牌SGA本季「6獎項」大滿貫　生涯年只差總冠軍榮耀

BMW「最暢銷M性能車」更新！馬力突破600匹、入門版續航再升級

【好窩心鴨】成群小鴨田邊亂竄　女子緊急救援超暖心！

生活熱門新聞

梅雨季最強雨彈來襲！明冷舌現蹤雷雨再升級

「從來沒領過任何1塊錢的頻道收益」　家寧最新8分鐘反擊全文一次看

控Andy劈腿！家寧「默默1舉動」被抓包　全場笑爛

今鋒面掃全台！　「下最大」地區曝

雷雨+強風！鋒面到了北台恐大豪雨

2月大嬰手術竟成植物人　母控彰基醫拖6分鐘無作為

訂位報「周公的周」店員聽不懂！副教授改口秒成功

范成章昔「IG限動慶祝孩子誕生」照片曝光

超愛日本「台灣排第3」！一票台人飛上癮：今年去5次

UNIQLO「暗黑禁忌」顧客超容易犯！

快訊／今全台變天！　18縣市大雨特報

小心抓交替！　端午「五毒日」6禁忌

六月初好運「四大生肖」

家寧、Andy爛戲拖棚　陳沂酸：直接承認劈腿還比較帥

更多熱門

相關新聞

巷仔Niau熱血應援台南棒球魂×古蹟集章開跑

巷仔Niau熱血應援台南棒球魂×古蹟集章開跑

台南棒球魂熱血爆發！台南市文化局攜手統一獅職棒隊，將於端午連假5月30日至6月1日，舉辦「台南城市主題日－府城巷弄」活動，邀請全台球迷進場感受職棒魅力，還有超人氣吉祥物「巷仔Niau」首度踏進台南棒球場，以全新三款棒球造型登場應援，萌翻全場！

台電高雄區處端午送暖！91歲嬤畫龍舟

台電高雄區處端午送暖！91歲嬤畫龍舟

小北百貨端午連假開工大杯現煮咖啡買一送一

小北百貨端午連假開工大杯現煮咖啡買一送一

妃妃鐵馬隊端午騎進台南37區祈福台灣民主東山再起

妃妃鐵馬隊端午騎進台南37區祈福台灣民主東山再起

抽驗不漏項　台東端午食品檢驗合格率百分百

抽驗不漏項　台東端午食品檢驗合格率百分百

關鍵字：

端午健康粽腎友慈濟護腎15招

讀者迴響

熱門新聞

快訊／家寧最新回應：自始至終都是Andy一人親手操作

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

三立前監製楊煥喻告別式前妻江泳錡痛哭癱倒

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲

黃安因宣揚武統被取消國籍？　陸委會發聲嚴正說明！

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

退休女師曬日光浴被推土機輾死！夫見悲劇崩潰

家寧預告10:00AM回應卻沒影！

女副總年薪300萬「兼差7份工」　外商銀行炒她魷魚

快訊／LINE全新功能上線！

更多

最夯影音

更多

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面