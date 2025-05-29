端午健康粽！陪伴腎友腎「粽」其事　慈濟醫分享護腎15招

▲▼花蓮慈院腎臟病友會分享護腎十五招，以及健康飲食原則，在端午佳節健康享受節慶美食。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

端午節將至，對慢性腎臟病患者而言，享用美味粽子的同時，更要注意腎臟的健康，5月27日下午，花蓮慈濟醫院舉辦腎臟病友會，由慢性腎臟病防治中心主任林于立、營養科臨床營養組組長林惠敏，分享護腎十五招，以及健康飲食原則，陪伴腎友一起腎「粽」其事，在端午佳節健康享受節慶美食。

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▲▼林于立主任表示，護腎最好的時機，就是「現在」，希望腎友們可以透過護腎十五招，養成生活好習慣。

台灣洗腎人口比例全球第一，又號稱「洗腎王國」，林于立主任表示，台灣約有170到200萬的慢性腎臟病患者，但認知率只有3.5%，因為慢性腎臟病初期沒有明顯症狀，往往得在腎臟功能失去九成以上才會出現尿毒的不適症狀。

儘管慢性腎病初期沒有明顯症狀，林于立主任提醒民眾，留意「泡水高貧倦」等五大警訊，如小便有泡泡、足部水腫、高血壓、貧血、疲倦。同時建議30歲以上的民眾，善用國民健康署提供的定期免費成人健康檢查，有助於及早發現並控制慢性腎臟病。

罹患慢性腎臟病最主要的三大高危險群為糖尿病、高血壓及腎絲球腎炎，三者合計約佔台灣慢性腎臟病成因的八成。若是沒有及早治療與控制，後續可能會引起包含腦中風、視網膜病變、腎臟病變、心血管病變等嚴重併發症。

林于立主任表示，護腎最好的時機，就是「現在」，希望腎友們可以透過護腎十五招，包含每天早晚量血壓、控制血脂肪、糖尿病者的血糖控制、每1至3個月定期抽血驗尿、熟記自己的腎功能指數 (腎絲球過濾率)、自行評估足部水腫的狀態，並調整每天水份的攝取量、三高用藥按時服藥，不隨意停藥或自行減藥、避免不當服用傷腎的「消炎類」止痛藥……等養成生活好習慣。

▲▼營養科臨床營養組組長林惠敏，教導腎友如何透過「手掌長度」評估每日所需的熱量與蛋白質攝取量。

「每個人都隨身攜帶一把營養尺——自己的手掌！」林惠敏營養師以實作教學方式，教導腎友如何透過「手掌長度」評估每日所需的熱量與蛋白質攝取量，並現場提供一份實用評估表，讓病友自行計算BMI與每日蛋白質攝取需求，進而學會怎麼「吃對食物」。

林惠敏營養師強調，若自身的體重過輕或過重，應以理想體重計算營養需求，以避免腎臟負擔。第三期以上腎病患者，每公斤體重蛋白質攝取應控制在0.8克；衰弱長者或癌症患者則建議每公斤1克。

在選擇蛋白質的時候，也建議優先攝取植物性蛋白，如傳統豆腐、毛豆、無糖豆漿等，不僅能降低腎臟血流壓力，還能減少尿毒素生成，是健康飲食的好選擇。

▲護腎十五招。

過去的營養衛教偏重於知識傳授，這次活動則強調「自我理解與實作」。林惠敏說，當病友能清楚掌握自身的營養需求，便能在日常選擇如粽子等應景食物時，期盼每位腎友都能「腎粽其事」，做出適合自己的判斷，吃得對吃得好，自己為自己的健康把關。

82歲的鄭女患有家族遺傳性糖尿病，腎功能已接近洗腎邊緣，這次參加營養衛教活動收穫良多，不僅仔細做筆記，還特地拍照記錄，準備帶回家反覆閱讀，深感高齡更需謹慎控管飲食。對於內科部主任徐邦治多年來的細心照護，鄭小姐很感謝之外，也表示回家後，她也會與先生互相叮嚀，並依循營養師與腎臟科醫師的建議，調整飲食，以護腎為先、維持身體健康。

