新冠疫情強襲！ 口罩大廠CSD急增2個月備貨　華新祭出買1送1

▲針對新冠疫情，已備妥2月口罩並推出電解質水因應。（圖／中衛CSD提供）

記者唐詠絮／彰化報導

近期新冠疫情再度升溫，主要流行病毒株NB.1.8.1在中國、香港廣泛傳播後，現已成為台灣主流病毒株，為因應此波疫情，彰化口罩龍頭大廠中衛CSD除提高2個月的備貨量外，推出水果口味電解質水，而華新醫材則推出口罩買1送1促銷活動，讓民眾與學童能在做好防疫準備下安心度過暑假。

專業醫材廠CSD中衛大廠行銷經理周令怡表示，今年自農曆春節前後流感人數大增，當時已進入備戰狀態，再加上近期腸病毒，新冠等等疫情再度捲土重來，口罩產能預計提高2個月備貨量，以確保口罩供應充足。

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▲衛生局提醒預防疫情要勤洗手。（資料圖／彰化縣政府提供）

由於covid感染人數多，需要多休息多喝水，可補充電解質，也同步推出三種口味讓生病時喝水的無味感，多加一份口味，讓水更好喝，不知不覺為身體補水、水果口味的電解質粉，精心調配的低滲透配方，一小包攜帶方便，保護國民健康。

周令怡說，去年因應流感、副流感、腺病毒、呼吸道融合病毒（RSV）與腸病毒等多種病毒流行，光是兒童口罩銷量已增加20％，而酒精棉片單月銷量上升15％，顯見民眾注重自我保護。建議民眾除了戴口罩，勤洗手，外出用餐時，可隨身攜帶單片包酒精棉片加強手部清潔並擦拭餐具，降低病菌威脅。

▲疾管署建議民眾應自主戴上口罩。（圖／翻攝自衛福部）

另外華新醫材位於田中鎮口罩觀光工廠，也推出口罩促銷活動，其中平面口罩買一盒送一盒、兒童雲朵型口罩買2盒送一盒，每周一休館，平日上午8點到下午5點開館營業，讓民眾在防疫之餘也能享受優惠，安心過暑假。

彰化縣衛生局表示，依據疾管署指出，國內新冠肺炎疫情持續上升，端午連續假期將至，民眾出遊、聚會機會增加，有利於病毒傳播，呼籲民眾放假不忘防疫，進入醫療機構、搭乘大眾運輸、至人潮聚集室內場所，建議自主戴口罩；如有生病在家休息；符合接種資格者儘速接種新冠疫苗，保障自身健康。

▲華新口罩觀光工廠推出促銷活動。（圖／翻攝自華新口罩觀光工廠）