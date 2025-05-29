　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新冠疫情強襲！ 口罩大廠CSD急增2個月備貨　華新祭出買1送1

▲翻攝自中衛

▲針對新冠疫情，已備妥2月口罩並推出電解質水因應。（圖／中衛CSD提供）

記者唐詠絮／彰化報導

近期新冠疫情再度升溫，主要流行病毒株NB.1.8.1在中國、香港廣泛傳播後，現已成為台灣主流病毒株，為因應此波疫情，彰化口罩龍頭大廠中衛CSD除提高2個月的備貨量外，推出水果口味電解質水，而華新醫材則推出口罩買1送1促銷活動，讓民眾與學童能在做好防疫準備下安心度過暑假。

專業醫材廠CSD中衛大廠行銷經理周令怡表示，今年自農曆春節前後流感人數大增，當時已進入備戰狀態，再加上近期腸病毒，新冠等等疫情再度捲土重來，口罩產能預計提高2個月備貨量，以確保口罩供應充足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲預防腸病毒演出行動劇要勤洗手。（圖／彰化縣政府提供）

▲衛生局提醒預防疫情要勤洗手。（資料圖／彰化縣政府提供）

由於covid感染人數多，需要多休息多喝水，可補充電解質，也同步推出三種口味讓生病時喝水的無味感，多加一份口味，讓水更好喝，不知不覺為身體補水、水果口味的電解質粉，精心調配的低滲透配方，一小包攜帶方便，保護國民健康。

周令怡說，去年因應流感、副流感、腺病毒、呼吸道融合病毒（RSV）與腸病毒等多種病毒流行，光是兒童口罩銷量已增加20％，而酒精棉片單月銷量上升15％，顯見民眾注重自我保護。建議民眾除了戴口罩，勤洗手，外出用餐時，可隨身攜帶單片包酒精棉片加強手部清潔並擦拭餐具，降低病菌威脅。

▲中衛推出小臉口罩，針對新冠疫情，已備妥2月口罩因應。（圖／中衛CSD提供及華新醫材）

▲疾管署建議民眾應自主戴上口罩。（圖／翻攝自衛福部）

另外華新醫材位於田中鎮口罩觀光工廠，也推出口罩促銷活動，其中平面口罩買一盒送一盒、兒童雲朵型口罩買2盒送一盒，每周一休館，平日上午8點到下午5點開館營業，讓民眾在防疫之餘也能享受優惠，安心過暑假。

彰化縣衛生局表示，依據疾管署指出，國內新冠肺炎疫情持續上升，端午連續假期將至，民眾出遊、聚會機會增加，有利於病毒傳播，呼籲民眾放假不忘防疫，進入醫療機構、搭乘大眾運輸、至人潮聚集室內場所，建議自主戴口罩；如有生病在家休息；符合接種資格者儘速接種新冠疫苗，保障自身健康。

▲中衛推出小臉口罩，針對新冠疫情，已備妥2月口罩因應。（圖／中衛CSD提供及華新醫材）

▲華新口罩觀光工廠推出促銷活動。（圖／翻攝自華新口罩觀光工廠）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 5 0102 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／唯一跌停鎖死個股！　委賣超過8200張
快訊／南韓軍機墜毀　傷亡人數不明
男閨蜜被爆出國「家寧脫到上空」捧胸照曝！　范成章22字回應
北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！　慘淪性奴團
快訊／Andy反擊了！駁斥家寧指控「漏洞百出」：法院見
快訊／張斯綱遭北檢約談　偵訊後請回
快訊／抖音網紅安哥遭控虐死女友！　死因曝光
家寧男閨蜜被爆「IG限動慶祝孩子誕生」　照片曝光
北檢約談張斯綱！　凌濤轟：昨天告發監察院今天就被帶走
獨／型男里長「砲兵團」酒店曝光　桌上一物露餡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

沒打過新冠疫苗「過得如何？」　釣出0針神人：還沒中鏢過

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」捧胸照曝！　范成章22字回應

出國「買1物回台」將重罰1萬5！海關直接沒收　新制6／1上路

太魯閣號事故下午二審宣判　罹難者家屬：盼正義最終能到來

價值千元「學習券」2萬張免費送　明天起2步驟登記抽獎

鐵路便當節6/6起登場　列車陶瓷款特價799限量開賣

家寧男閨蜜不吃鮑魚？范成章昔「IG限動慶祝孩子誕生」照片曝光

家寧個人商業案140件「Andy僅個位數」：都是領一樣月薪

新冠疫情強襲！ 口罩大廠CSD急增2個月備貨　華新祭出買1送1

「存到100萬反而更焦慮！」她崩潰：連喝杯咖啡都要想10秒

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【逆向怎麼了嗎】騎士被叭回頭理論！他回懟：幾歲的人了

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

沒打過新冠疫苗「過得如何？」　釣出0針神人：還沒中鏢過

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」捧胸照曝！　范成章22字回應

出國「買1物回台」將重罰1萬5！海關直接沒收　新制6／1上路

太魯閣號事故下午二審宣判　罹難者家屬：盼正義最終能到來

價值千元「學習券」2萬張免費送　明天起2步驟登記抽獎

鐵路便當節6/6起登場　列車陶瓷款特價799限量開賣

家寧男閨蜜不吃鮑魚？范成章昔「IG限動慶祝孩子誕生」照片曝光

家寧個人商業案140件「Andy僅個位數」：都是領一樣月薪

新冠疫情強襲！ 口罩大廠CSD急增2個月備貨　華新祭出買1送1

「存到100萬反而更焦慮！」她崩潰：連喝杯咖啡都要想10秒

社工約好隔天家訪！　日33歲母當晚崩潰「淹死4月大男嬰」

快訊／南韓海軍軍機墜機　傷亡人數不明

德翔海運強化亞太布局　全新JTX航線六月下旬正式啟航

道奇8局失守慘遭逆轉　羅伯斯：比賽後段失分令人沮喪

法院擋下關稅！　川普「越權爭議」5大要點一次看

PCB廠精成科唯一跌停鎖死個股！　賣老股認新股引賣壓

快訊／全球粉絲哀嚎！車銀優7月確定入伍　「倒數2個月報到軍樂隊」

監院6/2起禁「個人身分用公務車」　趙少康：為了端午連假繼續用？

沒打過新冠疫苗「過得如何？」　釣出0針神人：還沒中鏢過

雷霆王牌SGA本季「6獎項」大滿貫　生涯年只差總冠軍榮耀

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

生活熱門新聞

梅雨季最強雨彈來襲！明冷舌現蹤雷雨再升級

「從來沒領過任何1塊錢的頻道收益」　家寧最新8分鐘反擊全文一次看

控Andy劈腿！家寧「默默1舉動」被抓包　全場笑爛

今鋒面掃全台！　「下最大」地區曝

雷雨+強風！鋒面到了北台恐大豪雨

2月大嬰手術竟成植物人　母控彰基醫拖6分鐘無作為

訂位報「周公的周」店員聽不懂！副教授改口秒成功

范成章昔「IG限動慶祝孩子誕生」照片曝光

超愛日本「台灣排第3」！一票台人飛上癮：今年去5次

UNIQLO「暗黑禁忌」顧客超容易犯！

快訊／今全台變天！　18縣市大雨特報

小心抓交替！　端午「五毒日」6禁忌

六月初好運「四大生肖」

家寧、Andy爛戲拖棚　陳沂酸：直接承認劈腿還比較帥

更多熱門

相關新聞

端午節需求量大！豬價飆破96元　狂漲一成

端午節需求量大！豬價飆破96元　狂漲一成

端午佳節將至，粽子製作的原料糯米、花生、香菇、豬肉及鴨蛋黃等等需求大增，連帶推升豬肉買氣，彰化肉品市場5/15單日交易價格破97元，近兩週平均拍賣價已達每公斤96.64元，相較去年同期上漲逾一成。肉品市場分析，此波漲價主要受豬隻疫情、飼養成本攀升及節慶需求等多重因素影響。

嚴防鋒面挾帶豪雨　四河分署各項防汛加強戒備

嚴防鋒面挾帶豪雨　四河分署各項防汛加強戒備

逼少女口交！誘傳露腿網襪照　送貨員慘了

逼少女口交！誘傳露腿網襪照　送貨員慘了

彰化消防局曝7大危險水域！暑假防溺總動員

彰化消防局曝7大危險水域！暑假防溺總動員

參觀完養老院阿北失蹤　赤腳趴樹林被尋獲

參觀完養老院阿北失蹤　赤腳趴樹林被尋獲

關鍵字：

彰化華新醫材口罩中衛CSD電解水促銷

讀者迴響

熱門新聞

快訊／家寧最新回應：自始至終都是Andy一人親手操作

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

三立前監製楊煥喻告別式前妻江泳錡痛哭癱倒

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲

黃安因宣揚武統被取消國籍？　陸委會發聲嚴正說明！

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

退休女師曬日光浴被推土機輾死！夫見悲劇崩潰

家寧預告10:00AM回應卻沒影！

女副總年薪300萬「兼差7份工」　外商銀行炒她魷魚

快訊／LINE全新功能上線！

更多

最夯影音

更多

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面