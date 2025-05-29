網友認證鹿港最爛停車場！超狂陡坡牆壁全刮痕　公所認了：改善中

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港老街及周邊地區以年遊客量1730萬人次榮登台灣「十大觀光遊憩區」榜首，然而，當地一座立體停車場卻因「車道窄、陡坡、機車占用汽車格、牆面滿是刮痕」，被網友公認為「最差停車場」一大票網友直言「要停這裡，心臟真的要夠強！」鹿港鎮公所回應，目前正在進行營運交接及改善工程，但確定端午連假前無法重新開放。

▲鹿港立體停車場女網紅安安實測。（圖／翻攝自thread／ann68867）

▲車道窄小，上下同一方向。（圖／民眾提供）

女網紅安安實際走訪該停車場，發現問題重重，車道極陡，坡度誇張到「有在跑136縣道的感覺」，上坡時視線死角多，難以判斷對向來車。繳費機老舊，僅支援紙本發票，甚至會「拒收百元鈔並自行吐鈔」，造成不便。此外，停車格被機車占用，牆面佈滿車輛刮痕，顯見停車場設計不良，容易發生碰撞。

▲繳費機吐鈔不收。（圖／翻攝自thread／ann68867）

為此引發網友共鳴「爛到會有生命危險」，「出入口共用單一車道，缺乏指示燈，下坡車輛常高速衝出，即使按喇叭也常被忽視」、「車道狹窄，兩輛休旅車會車時僅剩10公分間距」，「油門要踩很久，出口處技術差還會燒胎！」技術不好別挑戰！建議停平面。

▲鹿港立體停車場女網紅安安實測坡道90度。（圖／翻攝自thread／ann68867）

針對停車場爭議，鹿港鎮公所公用事業管理所所長劉坤墩說明，已編列2000多萬預算，預計年底進行消防設備、電梯、燈光、鋪面及牆面油漆等工程。過去有月租戶為避免停高樓層，會騎機車占位再開汽車出去，目前已禁止機車進入；停車格顯示錯誤、繳費機老舊；新得標業者將更新系統及設備，將在坡道增設警示標誌，但結構無法大幅調整。

▲鹿港立體停車場牆壁全是刮痕。（圖／翻攝自thread／ann68867）

不過，由於停車場正在辦理營運交接及登記證申請，劉坤墩強調，端午節前無法對外開放，僅供原有月租戶使用。未來重新開放後，月租費將從1500元漲至2000元，並保留50格供臨停使用。

▲鹿港立體停車場不開放臨時停車。（圖／民眾提供）