嚴防鋒面挾帶豪雨　四河分署各項防汛加強戒備

▲水利署防汛整備視訊會議。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／彰化報導

依中央氣象署最新預測顯示，今（28）日晚間至29日受鋒面通過影響，部分地區將有短延時強降雨，及局部豪雨發生機率。第四河川分署預估南投山區最大24小時雨量介於150-250mm之間，而彰化平原總雨量介於100-200mm之間且適逢滿潮，故山區及沿海低窪地區應特別防範強降雨、雷擊及瞬間強陣風等氣現象。

▲過湖抽水站防汛整備巡查。（圖／記者游瓊華翻攝）



因應本週鋒面對全台氣候影響，經濟部水利署署長林元鵬於今日召集水利署及所屬各單位召開防汛整備視訊會議，會中指示各分署除應持續注意鋒面挾帶豪雨外，各項防汛整備亦不可掉以輕心，須提前防範布署加強因應，並加強與地方政府之橫向聯繫，確認各項防汛整備工作已完成(如滯洪池排空或降至呆水位等)。

▲濁水低水護岸復建工程防汛整備巡查。（圖／記者游瓊華翻攝）



另四河分署於今日針對轄區內各外水熱點河段除已加強重點巡查外，並已完成疏濬作業提升河道通洪能力、河道整理避免水流直衝、堤前高灘地培厚、拋塊石保護施作、抽水機與水門運作情況檢查及各項科技防災設備維護，以發揮即時監控與預警功能等防汛整備作為；並與彰化縣政府保持橫向聯繫溝通及水情情資分享，強化區域防災應變。



四河分署提醒轄區民眾應提高警覺，避免前往山區易發生溪水暴漲及坍方區域，低窪地區需防範積淹水災害；並應加強家門前水溝清淤與溝蓋阻塞物清除，以利社區排水，及善加利用水利署水情App、防災資訊服務網、濁水溪流域水情中心網站及免付費電話0800-200-699等防災避災工具，掌握即時防災避災訊息，以減少生命財產損失。

▲竹山護岸堤前培厚保護。（圖／記者游瓊華翻攝）