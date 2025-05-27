收到教召「逾期2天才報到」　後備軍人判刑2月

▲賴姓男子為後備軍人，去年10月間接獲教育召集令應前往八德區報到，無故逾期2日遭桃園市後指部函送偵辦。（資料照／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓男子為後備軍人，去年10月間接獲教育召集令應前往八德區廣福市民活動中心報告，賴男卻無故逾期2日才報到，事後遭桃園市後備指部函送桃園地檢署偵辦，桃檢偵結依妨害兵役向法院聲請簡易判決處刑；桃園地院審理時，賴男坦承犯行，法官審結依意圖避免教育召集，判處有期徒刑2月，可上訴。賴男目前因他案在監執行中。

檢警調查，36歲的賴姓男子具有後備軍人身分，依兵役法規定有接受教育召集之義務，去年10月間接獲桃園市後指部精誠甲字之教育召集令，應於10月12日前往桃園市八德之廣福市民活動中心報到，教育召集令並於同年10月2日上午11時30分，送達賴男住處，並由其父簽收後轉知賴男。

未料，賴男獲悉教育召集令後，明知應於規定時地向指定部隊報到參加教育召集，竟意圖避免教育召集未按時前往報到，無故逾應召期限2日才報到，案經桃園市後指部函送桃園地檢署偵辦，桃檢複訊時，賴男坦承犯行，檢方依妨害兵役治罪條例案件，向桃園地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告賴男坦承犯行不諱，檢警並提教育召集令受領回執、陸軍步兵某部隊之教育召集未報到人員名冊、桃園市後備指揮部召集未到人員訪查紀錄表等佐證，足認被告之自白與事實相符，其犯行足堪認定；法官審酌被告無正當理由，逾期未受教育召集，影響國家對兵員召集制度之運作及兵役之有效管理，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，審結依意圖避免教育召集，「應受召集，無故逾應召期限2日」，判處有期徒刑2月，如易科罰金，以每日1千元折算1日。