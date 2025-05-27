　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

收到教召「逾期2天才報到」　後備軍人判刑2月

▲桃園市賴姓男子為後備軍人，去年10月間接獲教育召集令應前往八德區報告，無故逾期2日遭桃園市後指部函送偵辦。（資料照／翻攝自網路）

▲賴姓男子為後備軍人，去年10月間接獲教育召集令應前往八德區報到，無故逾期2日遭桃園市後指部函送偵辦。（資料照／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓男子為後備軍人，去年10月間接獲教育召集令應前往八德區廣福市民活動中心報告，賴男卻無故逾期2日才報到，事後遭桃園市後備指部函送桃園地檢署偵辦，桃檢偵結依妨害兵役向法院聲請簡易判決處刑；桃園地院審理時，賴男坦承犯行，法官審結依意圖避免教育召集，判處有期徒刑2月，可上訴。賴男目前因他案在監執行中。

檢警調查，36歲的賴姓男子具有後備軍人身分，依兵役法規定有接受教育召集之義務，去年10月間接獲桃園市後指部精誠甲字之教育召集令，應於10月12日前往桃園市八德之廣福市民活動中心報到，教育召集令並於同年10月2日上午11時30分，送達賴男住處，並由其父簽收後轉知賴男。

未料，賴男獲悉教育召集令後，明知應於規定時地向指定部隊報到參加教育召集，竟意圖避免教育召集未按時前往報到，無故逾應召期限2日才報到，案經桃園市後指部函送桃園地檢署偵辦，桃檢複訊時，賴男坦承犯行，檢方依妨害兵役治罪條例案件，向桃園地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告賴男坦承犯行不諱，檢警並提教育召集令受領回執、陸軍步兵某部隊之教育召集未報到人員名冊、桃園市後備指揮部召集未到人員訪查紀錄表等佐證，足認被告之自白與事實相符，其犯行足堪認定；法官審酌被告無正當理由，逾期未受教育召集，影響國家對兵員召集制度之運作及兵役之有效管理，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，審結依意圖避免教育召集，「應受召集，無故逾應召期限2日」，判處有期徒刑2月，如易科罰金，以每日1千元折算1日。

 【更多新聞】

高中校車司機對女學生伸狼爪！摸腰襲胸「假和解」下場曝

後座友是通緝犯！騎士「講義氣」催油門狂逃　猛撞警車下場曝

噁賊偷女性內衣褲「狗狂吠也照拿」曬衣桿也幹走　犯案全都錄

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 1411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新冠快篩「過期」能用嗎　羅一鈞給答案
獨／AIT壯男開車撞傷人！軍方翻譯官直喊：機密　拖7天才現身
AI抵抗人類指令！主動「竄改程式碼」
快訊／GD驚喜宣布加場了！
Andy奶奶剛過世…家寧急要25萬出國　他曝對話紀錄：心中永
十盛手搖飲雙北掀倒店潮　業者低調回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

LED廠獲利暴增5倍　李洲科技老董涉「洩漏利多內線」遭搜索約談

「憑什麼毒我們」反火葬場群眾怒吼　彰化民政處長挨轟

關山景點「縱關日月亭」火警　2男點火驅蚊引燃地板釀禍

獨／AIT壯男開車撞傷人！軍方翻譯官直喊：機密　拖7天才現身道歉

台南男弒母判20年　國民法官認手段兇殘無悔意

快訊／連日豪雨中橫台8線77K土石流　下午搶通夜間預警性封閉

收到教召「逾期2天才報到」　後備軍人判刑2月

彰化8隻鵝離家出走！霸氣逛大街還逆向　用路人紛紛禮讓

嘉義吳鳳廟遭竊！神桌、香爐、燭臺都搬光　網猜「識貨的人」

紅包塞嘴！8旬婦「照顧50年崩潰」悶死病兒　獲家人諒解法院輕判

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

LED廠獲利暴增5倍　李洲科技老董涉「洩漏利多內線」遭搜索約談

「憑什麼毒我們」反火葬場群眾怒吼　彰化民政處長挨轟

關山景點「縱關日月亭」火警　2男點火驅蚊引燃地板釀禍

獨／AIT壯男開車撞傷人！軍方翻譯官直喊：機密　拖7天才現身道歉

台南男弒母判20年　國民法官認手段兇殘無悔意

快訊／連日豪雨中橫台8線77K土石流　下午搶通夜間預警性封閉

收到教召「逾期2天才報到」　後備軍人判刑2月

彰化8隻鵝離家出走！霸氣逛大街還逆向　用路人紛紛禮讓

嘉義吳鳳廟遭竊！神桌、香爐、燭臺都搬光　網猜「識貨的人」

紅包塞嘴！8旬婦「照顧50年崩潰」悶死病兒　獲家人諒解法院輕判

《協商的技術》在韓超高收視率　李帝勳化身白髮商業菁英

香包飄香拚職涯轉機！端午節慶　台南婦女中高齡搶搭就業補助列車

陸配直播主拍小學生涉妨害秘密送辦　許淑華憂藏鏡人計畫性操作

交往6年！結婚1小時「老公人間蒸發」　新娘崩潰：小三竟是表妹

外資連買00632R逾20萬張　驚見央行4年前炒匯憂慮重演

台經院點名13產業前景悲觀　院長：升息恐釀衝擊

LED廠獲利暴增5倍　李洲科技老董涉「洩漏利多內線」遭搜索約談

族語創作成果發表　台東TTICC推動兩張原民音樂專輯問世

「憑什麼毒我們」反火葬場群眾怒吼　彰化民政處長挨轟

無聲的力量有多強？　混障綜藝團進中華醫大開講：珍愛生命遠離毒品

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

社會熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

24歲女自撞亡！高大成揭抽眼球液真相

17歲女爽玩男模店簽本票　事鬧大業者慘了

24歲台大高材生成大毒梟！檢調查出爸也是航太菁英

快訊／屏東里港2砂石車對撞！1運將拋飛遭輾斃

24歲「台大毒梟」海撈30億　1情況可能躲過無期徒刑

獨／補助你上路卻沒保險　電動車政策變相「養套殺」

三峽翁被控裝昏　亞東醫院回應

更多熱門

相關新聞

後座友是通緝犯！　騎士催油門狂逃

後座友是通緝犯！　騎士催油門狂逃

桃園汪姓男子去年10月間騎車搭載黃姓友人，行經八德區福國北街時，因為違規遭員警攔查，汪男擔心黃姓友人遭通緝身分被查獲，不但不配合員警攔查還高速駕車逃逸，過程中逆向、闖紅燈還任意變換車道，最後還衝撞警用巡邏車後棄車逃逸，遭員警拘捕時還動手打人；桃園地院審結依妨害公眾往來安全罪，處有期徒刑4月，又犯妨害公務執行罪，處有期徒刑3月，應執行有期徒刑6月，本案還可上訴。

校車司機對高中女伸狼爪！摸腰襲胸判5月

校車司機對高中女伸狼爪！摸腰襲胸判5月

房仲男藉故送爛醉女返家卻硬上　認錯賠償換緩刑

房仲男藉故送爛醉女返家卻硬上　認錯賠償換緩刑

友上廁所太久他拿刀砍　還汽油彈丟急診室

友上廁所太久他拿刀砍　還汽油彈丟急診室

他幫收「一箱辣椒醬」　被判10年10月

他幫收「一箱辣椒醬」　被判10年10月

關鍵字：

後備軍人教育召集令無故逾期2日桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

快訊／韓69歲國民演員崔廷宇離世

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

Andy重砲轟家寧：講點人話好不好！

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

新娘控婚禮被綠營硬闖！新郎親友團狂打臉

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

啦啦隊女神「當富商小三」懷孕　囂張4舉動曝光

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面