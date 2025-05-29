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拒繳稅款逾518萬！　台南科技公司負責人遭裁定管收

▲台南分署查扣科技公司欠稅紀錄，負責人詹男遭留置後聲請管收獲准。（記者林東良翻攝）

▲台南分署查扣科技公司欠稅紀錄，負責人詹男遭留置後聲請管收獲准。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南一間科技公司連年積欠稅費與保險費逾518萬元，拒不繳納又難以清償，經財政部南區國稅局等單位移送行政執行署台南分署強制執行，分署查出負責人詹姓男子名下帳戶提領千萬元卻無還款紀錄，懷疑有隱匿財產情形，行政執行官依規定聲請管收，法官審理後裁准管收。

台南市某科技公司2021年至2025年間陸續欠繳營利事業所得稅、營業稅、全民健保費、勞保費與勞工退休金等費用，總計拖欠金額高達518萬1424元。經財政部南區國稅局安南稽徵所等單位依法移送法務部行政執行署台南分署執行，分署隨即啟動追查程序。

台南分署指出，該公司現任負責人為34歲詹姓男子，根據查扣資料顯示，公司於2022年至2024年間營業收入超過2千萬元，詹男亦於此期間從公司帳戶提領資金達1千餘萬元，但相關資金並未用於清償所欠稅費。行政執行官追問其資金流向，詹男僅以「公司還款」「個人借款」「記不得」等理由推託，且無法提出任何具體佐證資料。

台南分署於5月28日通知詹男到場說明，訊問後認定其具有履行能力卻拒不履行，且有隱匿財產之虞，立即依《行政執行法》留置並聲請法院管收。台南地院當日下午開庭審理，於晚上6時5分裁定准予管收，詹男隨即遭解送管收所執行。

台南分署呼籲，企業應依法履行納稅與保險義務，不應心存僥倖規避責任，否則不僅影響自身信用與營運，更可能面臨管收等法律強制處分，得不償失。

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