退休女師海灘曬日光浴「被推土機輾死」！夫用iPhone定位驚見悲劇

▲義大利一名退休女教師在沙灘曬日光浴時，竟被推土機輾死日光浴，曬黑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

義大利切爾維亞皮納雷拉海灘（Pinarella di Cervia）日前發生一起駭人悲劇，一名66歲的退休女教師艾麗莎（Elisa Spadavecchia）在海灘上曬日光浴時，竟遭一輛無預警作業的推土機輾斃。這起事故不僅震驚當地社區，也引發了對施工安全與監管漏洞的高度關注。

綜合外媒報導，事件發生在24日上午，艾麗莎與丈夫、退休警官喬凡尼（Giovanni Sfregola）前往海邊度假。當天上午，艾麗莎獨自攜帶手機前往沙灘，丈夫久等未果、電話無人接聽，於是透過「尋找我的iPhone」功能定位愛妻位置，卻驚見她已不幸身亡。事發當下，推土機正進行海灘整平工程，駕駛在倒車時未發現躺在沙灘上的女子，釀成憾事。

肇事的54歲推土機駕駛諾利（Larry Gnoli）事後聲稱，是因視線死角與機具震動，當他發現撞到人時已為時已晚。消息指出，該名司機並未持有合法操作證照，且有前科紀錄，包括交通肇事致死與吸毒成癮。案發後他一度驚慌尖叫逃離，遭警方帶回後以過失殺人罪名立案調查。

Elisa Spadavecchia morta travolta sulla spiaggia: la manovra della ruspa e giallo del mezzo "abusivo" https://t.co/7CxLFLW4Ft pic.twitter.com/FjmfZnwnY5 — Today (@Today_it) May 25, 2025

更令人錯愕的是，市府與當地救生員協會均強調，當天並未核准任何沙灘施工許可，推土機作業屬非法干預。市長馬蒂亞（Mattia Missiroli）痛斥該行為極度不負責任，表示將徹查授權與責任歸屬，避免類似事件重演。救生員代表也指出，沙丘整理作業早已結束，該機具根本不應出現在現場。

當局目前已將肇事機具扣押進行技術檢測，並展開全面調查，包括是否有操作訊號缺失、駕駛視線障礙以及安全措施疏漏。檢察官辦公室正釐清該作業是否涉及其他責任單位，同時審查駕駛是否獲得不當僱用與進場許可。

這起悲劇引發了對公共安全與施工監管的反思，整個社區也陷入哀傷與憤怒，連區域領袖都出面聲明哀悼，並承諾推動更嚴格的海灘安全規範。喪妻的喬凡尼悲痛表示，「我們才剛迎來第一個孫子，如今我的世界已經崩塌。」