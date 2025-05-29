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日品牌壽司吃到飽「2個月漲500元」惹議　業者曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

日本品牌「美登利壽司」來台展店，其中台中LaLaport店在今年4月10日轉型為吃到飽模式，吸引不少民眾訂位品嘗美食；然而，業者近日發出公告，表示台中LaLaport店將在6月10日調漲價格，原因是近期原物料價格大幅上漲、人力成本攀升，導致營運成本不堪負荷。但由於價格一口氣漲了500元，消息公布之後引發網友正反意見討論。

日本品牌「美登利壽司」台中LaLaport店調漲價格，引發網友正反意見討論。（圖／翻攝自Facebook／日本美登利壽司（台灣））

▲日本美登利壽司來台展店，獲得不少民眾消費支持。（圖／翻攝自Facebook／日本美登利壽司（台灣），下同。）

美登利台中LaLaport店今年4月10日宣布推出日本總店最受歡迎的壽司吃到飽模式，除了超過70款現做壽司可以品嘗之外，自助吧還有日式炸物、燒烤、冷盤、沙拉、甜點、冰品無限供應，吸引不少民眾搶著訂位享用美食。

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日本品牌「美登利壽司」台中LaLaport店調漲價格，引發網友正反意見討論。（圖／翻攝自Facebook／日本美登利壽司（台灣））

▲美登利台中LaLaport店宣布調漲價格。

然而，業者5月26日卻發出公告宣布，因近期原物料價格大幅上漲，加上人力成本持續攀升，導致營運成本日益沉重已達到不堪負荷的狀態，因此，美登利台中LaLaport店將於6月10日起進行價格調整，「對於才剛轉型就調整價格，我們深感抱歉，也懇請大家理解。」

日本品牌「美登利壽司」台中LaLaport店調漲價格，引發網友正反意見討論。（圖／翻攝自Facebook／日本美登利壽司（台灣））

▲美登利台中LaLaport店原本的價格。

經比對，美登利台中LaLaport店的消費價格，除了平日午間時段由980元調整至1280元，漲價300元，其餘時段都由1180元調整至1680元，漲價500元。消息公布之後引發網友正反意見熱議，一派人覺得如果可以維持餐點品質，並不排斥業者漲價；另一派人則認為，同樣的價格還不如去吃其他日料店或餐廳，「2、3個月內原物料價格大幅上漲，我看其他競業漲幅也沒像你們這樣誇張」、「一次漲500元，看來我有更好的選擇」。

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