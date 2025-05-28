桃園推動智慧農業　榮獲首屆台灣農業永續獎雙獎肯定

▲桃園推動智慧農業，榮獲首屆台灣農業永續獎雙獎。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局積極輔導青年農民生產合作社成立智慧農耕團，透過創新生產模式，榮獲第一屆2025台灣農業永續獎「永續農業傑出人物獎-首獎」及「永續農業創新獎-銅獎」雙獎殊榮；市長張善政28日於市政會議公開表揚同時頒發獎勵金，肯定落實精準農業、綠色生產，為桃園農業建立新里程碑。

張善政表示，台灣永續能源研究基金會為擴大倡議農業落實ESG 永續發展，舉辦第一屆「台灣農業永續獎」，表揚優秀永續農業相關研發、生產、經營、從業、推廣者，共計9獎項。桃園在全國27個團隊脫穎而出，拿到全國首獎及銅獎得來不易，未來市府會繼續支持與合作。

▲自駕曳引機。（圖／市府提供）

永續農業傑出人物獎首獎得主吳成富表示，這次獲獎是公私部門協力合作最佳典範，在市府農業局支持下，創建智慧場域引進自動監測、自動控制等設備，並將智慧農機具運用於蔬菜、花卉、茶葉、果樹、綠竹筍等種植，大幅降低人力支出並減少碳排，符合聯合國17項永續目標（SDGs）。

▲無人機代噴。（圖／市府提供）

農業局長陳冠義表示，桃青農合作社成立以來積極面對農業缺工挑戰，全國首創「人機共享」制度，建構農業機械代耕團、碎枝隊與智慧派遣系統，導入自動灌溉、無人機代噴、自駕曳引機等設備，推廣農業資源循環與智慧茶園、數位製茶等標竿案例。此外，亦積極推動食農教育及農機安全訓練，3年內辦理逾70場農機教育、50場食農活動，並成立全國第一個複合式直銷站，從產地到餐桌推動地產地銷，將永續理念具體融入生活。

農業局近年推動「智慧農耕協作計畫」、「智慧茶產區升級措施」、「桃農防災即時通平台」等，協助桃青農合作社導入農機共享、智慧派遣、AI監測等服務；未來將持續透過智慧農業補助、無人機聯盟等計畫，加速青農導入智慧化與低碳農法，實現智慧農業願景。