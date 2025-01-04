竹林變美！桃園113年疏伐雜亂竹林達20公頃　增加森林碳匯

▲竹林經過疏伐後變美。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市復興區擁有豐沛的竹林資源，出產的桂竹品質極佳，是農用資材及高品質竹劍的重要原料。然而受到部落人口老化及產業及市場結構改變的影響，導致竹林無人管理而充斥老竹和枯倒竹，市府農業局於113年推動老化竹林更新達20公頃，協助林主重新投入竹林經營的行列，並透過竹林的汰舊換新增加森林碳匯。

▲復興區枯老竹林更新前。（圖／農業局提供）

農業局局長陳冠義表示，竹材是永續資源，老化竹林更新之後，不但使竹林變得更健康，生產出的竹桿品質也更優良，收穫的竹材是環保的綠色材料，加上竹子生長快速且可再生的特性，具有良好的固碳效益，如若搭配適度的經營，即能在生產收穫、林相健康及促進在地部落經濟獲得三贏，竹林經營更符合聯合國永續發展目標(SDGs)中永續發展的城市與社群、責任消費及生產、氣候行動及保護陸域生態等多項目標。

依據農業部第四次森林資源調查資料，桃園市的竹林面積有9,495公頃，推估竹材桿數約有8千萬枝，是桃園重要的自然資源。竹子生長快速，4年生的成熟竹材即可收穫進行利用，竹子超過7年生即會老化枯死，不但容易傾倒，大量的枯老竹材也可能引起森林火災，因此適度的疏伐才是維持竹林健康的方法。輔導團隊透過整理枯倒竹及汰除五年生以上的老竹，為新生竹騰出生長空間，更新後林相變得健康，也能投入竹材生產，成為增加森林碳匯永續經營的一部分。