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桃園黑豬入年菜　集結產官學打亮桃園黑豬品牌

▲桃園黑豬入年菜

▲桃園黑豬入年菜，集結產官學打亮桃園黑豬品牌。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園黑豬入年菜行銷記者會，27日於桃園區尊爵大飯店舉行。市長張善政表示，桃園黑豬肉一直是極具特色且入菜極佳的食材，尤其是客家料理，以黑豬肉入菜最能彰顯客家獨特風味，市府將集結產官學打亮桃園黑豬品牌，籲請市民朋友選購與享用桃園黑豬肉料理，支持在地農產。

張善政指出，為迎接新的一年到來，農業局與萬能科技大學黑豬創意餐點研發中心合作，研發結合低碳理念與在地食材，規劃出10多道美味健康的創意年菜，包括黑豬肉魷魚金杯沙拉、桃映紅茶燉黑豬腳及黑豬豆粕獅子頭等，道道令人垂涎三尺。

▲桃園黑豬入年菜

▲桃園黑豬肉標章餐廳授証。（圖／市府提供）

此外，農業局也與桃園市豬農、在地餐廳聯手，共同把擁有極高營養價值、卓越風味與豐富口感的桃園黑豬肉推上國人的餐桌，讓更多消費者認識及認同桃園農產，成為市場上的第一選擇。

▲桃園黑豬入年菜

農業局長陳冠義表示，桃園是黑毛豬的主要產地，以豆渣作為飼料，既環保又營養豐富，而桃園黑豬肉迷人之處在於肉質鮮嫩與汁液飽滿、無腥味、富含肌纖維，且具有極佳的彈性與嚼勁，特別是脂肪與成熟度都達到最佳比例，是許多豬肉料理的首選五星食材。

▲桃園黑豬入年菜

桃園黑豬含豐富的鐵質、蛋白質、維生素，以及人體必需的不飽和脂肪酸，也是美國FDA公認對健康有益的優質油脂，未來農業局會繼續合作推動各項黑豬美食相關活動，開發多道創意料理，不僅讓更多國人吃的健康，也讓桃園黑豬肉成為臺灣一大特色品牌。包括市議員陳美梅、市府農業局長陳冠義、客家局長范姜泰基、桃園區長許敏松、萬能科大副校長王啟川、桃園市養豬協會理事長林承德等均一同出席記者會。

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