好康多！桃園食農聖誕市集健康永續嘉年華人潮不斷

▲桃園食農聖誕市集健康永續嘉年華。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為推廣食農教育及食安健康理念，桃園市政府14、15日兩天，在桃園藝文廣場舉辦「2024桃食安心，健康永續嘉年華暨食農聖誕市集」。秘書長溫代欣14日於開幕活動表示，希望學童及民眾都可以透過闖關活動、食農體驗、食農貨櫃成果展及桃園好農市集展售等，了解食農教育內涵。

同時也藉由美食攤位了解「吃在地、食當季、桃食安心、溯源透明」理念，以地產地消永續農業為基礎，落實低碳食物里程概念，以顯桃園市持續執行食農、食安及聯合國永續發展目標SDGs目標及決心。

▲桃園食農聖誕市集健康永續嘉年華好康多，吸引許多民眾。（圖／市府提供）

為使參與民眾能親自體驗桃園食農特色並了解食品安全、健康教育等，現場不僅僅有60攤美食、在地好農進駐，更有好玩的互動遊戲及DIY體驗，完成指定挑戰就有機會兌換超讚的美食券，並有每日限量「114年桃園農產月曆」發放，完成打卡就能免費領取。參加活動、學習知識、品嚐美食，三合一的體驗，邀請市民一起到桃園藝文廣場一起同過聖誕。

市府農業局局長陳冠義表示，本次活動展區規劃六大食農貨櫃成果展區，與教育局、文化局、原民局、客家局、衛生局等呈現全年度食農推廣成果，現場不僅有在地學校及企業的合作推行，另外也有桃園農民的智慧農業等技術提升互動裝置說明，同時展出台灣海洋藝術館珍貴的魚類標本，呈現食農、食魚等文化，推廣桃食安心的「永續」精神。

衛生局更強調參加本次活動，不僅有美食饗宴更有食安健康知識可以學習，歡迎大家多利用桃食安心資訊平台，了解食安、溯源查詢、更能透過平台簽到獲得摸彩券，來參加活動抽獎就有機會抱走iPhone、Dyson吹風機和液晶電視等超讚大獎。