參觀完養老院！彰化阿北離奇失蹤　赤腳趴樹林被尋獲

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣1名74歲爸爸 (24日)在兒子陪同下，前往參觀養老院，返家後竟不告而別獨自外出，沒帶手機在身上，家屬遍尋不著老父親，因此報警求助協尋，警方一邊調閱監視器、加派警力深入樹林內尋找，在一處隱蔽林間發現他赤腳倒臥在地、明顯體力透支、意識微弱，將人送醫後緊急脫險。

▲彰化一名阿伯參觀完養老院後竟離家失聯。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方表示，事件發生在5月24日，當時兒子帶著爸爸參觀養老院返家後，老父親竟不告而別獨自外出，未攜帶手機也未留下任何聯絡方式，讓家屬焦急萬分，立即向北斗分局田尾分駐所報案求助。

▲彰化一名阿伯參觀完養老院後竟離家失聯倒臥樹林。（圖／警方提供）

田尾分駐所接獲報案後立即展開協尋行動，警方調閱周邊監視器卻未發現老先生蹤跡，正當搜尋陷入困境時，經驗豐富的員警憑藉專業直覺，研判他可能前往北斗簡易庭一帶。

雖然家屬表示已前往該處尋找未果，警方仍堅持帶同家屬深入附近樹林仔細搜索，在一處隱蔽林間發現他臉部朝下已倒臥在地。當時老先生雖體力透支、身體虛弱，經送醫急救後生命徵象穩定，已脫離險境。

北斗分局長楊志源呼籲民眾，家中若有長者或心理壓力較大者，應多關心其身心狀況，必要時可撥打衛福部安心專線0800-788-995、生命線1995或張老師專線1980等心理諮詢電話，讓專業人員協助守護寶貴生命。