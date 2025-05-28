彰化消防局曝7大危險水域！暑假防溺總動員　籲家長注意小孩動向

▲彰化消防局提醒民眾海邊戲水務必注意安全。（圖／消防局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

隨著暑假來臨與汛期將至，彰化縣消防局今（28日）公布縣內7大高風險水域，包括貓羅溪、烏溪、濁水溪、八堡圳、伸港什股海域、鹿港彰濱海域及線西肉粽角海域，呼籲民眾切勿前往，同時提醒家長密切注意子女暑期動向，避免青少年相約戲水釀成憾事。

根據消防局統計，去年6至9月暑假期間共發生6起溺水事件，造成9人遇險、1人不幸身亡；今年1月至今已有3起事故，導致4人溺水、1人死亡。分析事故原因，多為民眾失足落水或忽視潮汐變化所致，特別是沿海沙洲地形區域，常有民眾因挖文蛤或踏浪而受困。

▲彰化消防局提醒民眾海邊釣魚務必注意安全。（圖／消防局提供）

消防局指出，伸港什股海域因潮汐變化劇烈，容易導致民眾受困沙洲；其餘列管水域則因水流湍急、暗流密布及水深難測等特性，極易發生意外。其中濁水溪流域因河床地形複雜，更是近年事故熱點。

為強化水域安全，消防局已完成全縣925處救生圈架設備檢修，補齊救生圈與浮水繩等裝備。7月起將實施「三重防護」措施，首先針對高風險水域執行日常防溺巡邏；其次在伸港、鹿港及線西等重點海域，於7、8月例假日實施雙點或多點警戒；更特別掌握各級學校休業式及返校日程，於放學時段加強機動巡邏，防範學生結伴戲水。

▲彰化消防局水域備有救生圈等設備。（圖／消防局提供）

消防局長施順仁強調「看似平靜的水面下往往暗藏殺機，一個疏忽就可能造成無法挽回的遺憾。」呼籲民眾選擇合法安全的戲水場所，若發現有人溺水，切記「叫叫伸拋划」救溺五步：大聲呼救、呼叫119、利用延伸物、拋送漂浮物、利用大型浮具划向溺者，切勿貿然下水救援。

縣府同時提醒，除消防單位加強巡邏外，已要求各級學校加強水域安全宣導，並透過社區管系統廣發防溺資訊。民眾若發現危險戲水行為，可立即撥打119通報，共同守護暑期安全。

▲彰化消防局提醒民眾海邊戲水務必注意安全。（圖／消防局提供）