綠營諷「拋蛋救民調」　盧秀燕回擊：不應先反對後蹭票

▲台中超巨蛋拍板定案在水湳經貿園區，但遭綠營市議員批決策過程不透明，宛如開盲盒。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕今天無預警宣布台中超巨蛋的地點，位於水湳經貿園區的創研一用地。此舉引發綠營市議員不滿，直言前一天才有民調公布台中市直直落，今天公布超巨蛋地點，質疑根本急就章、拋蛋救民調；另也點出，地點未經正式會議、沒有交通評估、更沒有會議記錄等，根本是黑箱作業，宛如台北京華城翻版。盧秀燕則反擊，政治人物應該攜手支持重大建設，不應前後矛盾、先反對、後蹭票。

▲台中市長盧秀燕面對綠營砲轟直接反擊，直言政治人物不要前面反對、後面透過關係蹭票。（圖／記者游瓊華攝）



市府今早正式公告徵求民間自提BOT案，盧秀燕今天在台中市議會總質詢前也宣布台中超級巨蛋地點，預計於水湳經貿園區打造可容納3萬人以上的多功能超級巨蛋，最快2030年前完工啟用，成為繼台北之後，全台第二座超級巨蛋。不過前一天遠見雜誌民調公布最新縣市長施政滿意度調查，盧秀燕在「消防與公共安全」、「教育」、「經濟與就業」、「警政治安」以及「觀光休閒」等，滿意度都下跌，引發綠營質疑根本是拋出超級巨蛋議題救民調。

▲民進黨市議員蔡耀頡質疑盧秀燕無預警拋出超級巨蛋議題，是為了救前一天的墊底民調。（圖／記者游瓊華攝）



民進黨市議員蔡耀頡不滿，台北大巨蛋、小巨蛋以及高雄巨蛋都在捷運路線上，反觀台中巨蛋距離捷運超過1公里，新宣布的超級巨蛋也沒在捷運路線上，台中的兩顆蛋宛如交通孤兒；此外，蔡耀頡也提到，去年跨年晚會早已造成周邊大亂，現在還要再放一座大巨蛋進來，恐讓水湳變成災難現場，不僅交通無法承擔，整體區域發展也將失去控制。

▲備受期待的超級巨蛋確定落腳在水湳經貿園區的創研一預定地。（圖／記者游瓊華翻攝）



江肇國砲轟，創研一當初放寬容積、取消高度限制，是為了發展新創產業、落實產業4.0，如今卻被市府改口說「最適合蓋大巨蛋」，根本本末倒置；且超級巨蛋如此大的建設，市府未曾公開進行選址評估或說明程序，未與議會討論、未召開公聽會，遽然拍板定案，決策過程形同黑箱操作，根本像在「開盲盒」。此外，市府目前評估超級巨蛋預計119年就能啟用，但市府主導的台中巨蛋119年才蓋完外殼，若要完成內部裝修至少要等到120年才能使用，形成「超級巨蛋比巨蛋還快」，無比諷刺，讓人懷疑到底是廠商太厲害，還是市府真的太慢！

▲民進黨市議員砲轟，創研一當初放寬容積、取消高度限制，是為了發展新創產業、落實產業4.0，如今卻被市府改口說「最適合蓋大巨蛋」，根本本末倒置。（圖／市議員蔡耀頡提供）



市議員張家銨指出，若交通問題是最大考量，高鐵站本有明顯優勢，但市府卻未說明為何捨優選而選水湳，她強調，重大建設應公開透明、專業可檢驗，市府更應向市民說明清楚，為何最終選擇了交通負荷已極大的水湳，而非選擇交通條件相對完善的高鐵特區。

面對綠營砲聲隆隆，盧秀燕則反擊，台北大巨蛋原本預定5年完工，卻因政治阻力拖延至11年、歷經3任市長，直到市長蔣萬安任內才順利完工啟用。盧秀燕強調，期盼台中的大巨蛋不再重蹈覆轍，呼籲各界政治人物應攜手支持重大建設，不應前後矛盾，前面反對、後面開館後不斷透過關係蹭門票。