　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營諷「拋蛋救民調」　盧秀燕回擊：不應先反對後蹭票

▲台中,大巨蛋,超級蛋,創研一。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中超巨蛋拍板定案在水湳經貿園區，但遭綠營市議員批決策過程不透明，宛如開盲盒。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕今天無預警宣布台中超巨蛋的地點，位於水湳經貿園區的創研一用地。此舉引發綠營市議員不滿，直言前一天才有民調公布台中市直直落，今天公布超巨蛋地點，質疑根本急就章、拋蛋救民調；另也點出，地點未經正式會議、沒有交通評估、更沒有會議記錄等，根本是黑箱作業，宛如台北京華城翻版。盧秀燕則反擊，政治人物應該攜手支持重大建設，不應前後矛盾、先反對、後蹭票。

▲盧秀燕,民進黨市議員。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕面對綠營砲轟直接反擊，直言政治人物不要前面反對、後面透過關係蹭票。（圖／記者游瓊華攝）

市府今早正式公告徵求民間自提BOT案，盧秀燕今天在台中市議會總質詢前也宣布台中超級巨蛋地點，預計於水湳經貿園區打造可容納3萬人以上的多功能超級巨蛋，最快2030年前完工啟用，成為繼台北之後，全台第二座超級巨蛋。不過前一天遠見雜誌民調公布最新縣市長施政滿意度調查，盧秀燕在「消防與公共安全」、「教育」、「經濟與就業」、「警政治安」以及「觀光休閒」等，滿意度都下跌，引發綠營質疑根本是拋出超級巨蛋議題救民調。

▲盧秀燕,民進黨市議員。（圖／記者游瓊華攝）

▲民進黨市議員蔡耀頡質疑盧秀燕無預警拋出超級巨蛋議題，是為了救前一天的墊底民調。（圖／記者游瓊華攝）

民進黨市議員蔡耀頡不滿，台北大巨蛋、小巨蛋以及高雄巨蛋都在捷運路線上，反觀台中巨蛋距離捷運超過1公里，新宣布的超級巨蛋也沒在捷運路線上，台中的兩顆蛋宛如交通孤兒；此外，蔡耀頡也提到，去年跨年晚會早已造成周邊大亂，現在還要再放一座大巨蛋進來，恐讓水湳變成災難現場，不僅交通無法承擔，整體區域發展也將失去控制。

▲台中,大巨蛋,超級蛋,創研一。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲備受期待的超級巨蛋確定落腳在水湳經貿園區的創研一預定地。（圖／記者游瓊華翻攝）

江肇國砲轟，創研一當初放寬容積、取消高度限制，是為了發展新創產業、落實產業4.0，如今卻被市府改口說「最適合蓋大巨蛋」，根本本末倒置；且超級巨蛋如此大的建設，市府未曾公開進行選址評估或說明程序，未與議會討論、未召開公聽會，遽然拍板定案，決策過程形同黑箱操作，根本像在「開盲盒」。此外，市府目前評估超級巨蛋預計119年就能啟用，但市府主導的台中巨蛋119年才蓋完外殼，若要完成內部裝修至少要等到120年才能使用，形成「超級巨蛋比巨蛋還快」，無比諷刺，讓人懷疑到底是廠商太厲害，還是市府真的太慢！

▲台中,大巨蛋,超級蛋,創研一。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲民進黨市議員砲轟，創研一當初放寬容積、取消高度限制，是為了發展新創產業、落實產業4.0，如今卻被市府改口說「最適合蓋大巨蛋」，根本本末倒置。（圖／市議員蔡耀頡提供）

市議員張家銨指出，若交通問題是最大考量，高鐵站本有明顯優勢，但市府卻未說明為何捨優選而選水湳，她強調，重大建設應公開透明、專業可檢驗，市府更應向市民說明清楚，為何最終選擇了交通負荷已極大的水湳，而非選擇交通條件相對完善的高鐵特區。

面對綠營砲聲隆隆，盧秀燕則反擊，台北大巨蛋原本預定5年完工，卻因政治阻力拖延至11年、歷經3任市長，直到市長蔣萬安任內才順利完工啟用。盧秀燕強調，期盼台中的大巨蛋不再重蹈覆轍，呼籲各界政治人物應攜手支持重大建設，不應前後矛盾，前面反對、後面開館後不斷透過關係蹭門票。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 5721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／NONO僅1案有罪判2年半！　士檢不服提上訴
家寧讚閨蜜「帥成這樣」互傳❤️　網翻出IG互動傻眼
NB.1.8.1患者足跡遍全球「含台灣」　專家警告：傳染性更
快訊／戴電子腳環瘦40公斤　陳重文又遭搜索
獨／台大學霸賣出1.3公噸毒品　FBI臥底「給錯貨」再加一罪
3藝人閃兵都在三總複檢　軍醫局：診斷證明、血壓監測報告一致

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

在野批中央砍地方補助　朱立倫：地方政府已準備好告卓榮泰貪污

賴清德：疫情預計6月底達高峰　已備足夠疫苗跟藥物「國人無須驚慌」

全台最多「中正路」在台南　朱立倫：賴清德你以前怎麼不改？

遭綠委控「與名嘴一起嗆南部低端」　葉元之轟造謠：我什麼時候講了

黃國昌下令民眾黨「全動起來」　規劃「核三延役公投」說明活動

預算少1%縣市長跳腳　綠：政院一切依立院決議「想追討可找藍白委」

因「趨吉避凶」延押柯文哲　黃國昌：憤怒且完全沒辦法接受

英系、賴系再搶中常委懸缺　王世堅曝1不成文規定：應是陳淑華接任

罷瑤換領銜人失敗　黃國昌批「國家機器濫用」：中選會沒維持中立

綠營諷「拋蛋救民調」　盧秀燕回擊：不應先反對後蹭票

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【真的是怎麼辦啦！】李多慧可愛奶音唱中文歌❤️

【溫馨可愛的突襲‍】阿公阿婆悄悄出現！孫女反應超Ｑ

【確定不是考場？】賣場車道窄到懷疑人生？　網笑：適合當機車路考場

陶晶瑩遭「神秘力量」禁止主持三金！　嘆台灣藝人「被迫表態」：只想好好工作

在野批中央砍地方補助　朱立倫：地方政府已準備好告卓榮泰貪污

賴清德：疫情預計6月底達高峰　已備足夠疫苗跟藥物「國人無須驚慌」

全台最多「中正路」在台南　朱立倫：賴清德你以前怎麼不改？

遭綠委控「與名嘴一起嗆南部低端」　葉元之轟造謠：我什麼時候講了

黃國昌下令民眾黨「全動起來」　規劃「核三延役公投」說明活動

預算少1%縣市長跳腳　綠：政院一切依立院決議「想追討可找藍白委」

因「趨吉避凶」延押柯文哲　黃國昌：憤怒且完全沒辦法接受

英系、賴系再搶中常委懸缺　王世堅曝1不成文規定：應是陳淑華接任

罷瑤換領銜人失敗　黃國昌批「國家機器濫用」：中選會沒維持中立

綠營諷「拋蛋救民調」　盧秀燕回擊：不應先反對後蹭票

旭集微風店今開幕「午晚餐訂位8成滿」　下午茶還有5成可預約

愛心箱才被搬走！又被偷走5千　闆娘氣哭：2天做不到2千啊

全台4個月「6600萬遺產」繳國庫！律師提醒5點：閨蜜也能當繼承人

在野批中央砍地方補助　朱立倫：地方政府已準備好告卓榮泰貪污

賴清德：疫情預計6月底達高峰　已備足夠疫苗跟藥物「國人無須驚慌」

快訊／NONO起訴7罪「僅1案有罪判2年半」！　士檢不服提上訴

IC大廠副總妻遭爆「專睡處長」網紅公審她半年賺流量　慘被判刑

串流收視週榜／肖戰《藏海傳》收視吸乾大盤！5熱劇人氣橫掃台灣

豐謙延續去年推案節奏　未來1年迎興建期

暑期打工徵才列車出發！中市勞工局邀27家廠商辦理3場次徵才

【5歲就會開西瓜】廚師老爸看傻眼：10歲會不會就在切魚...

政治熱門新聞

總統府正式公告：國定假日4+1　今年下半年全民多3天假

八炯曝中共統戰官員錄音　館長回應了

罷吳思瑤換將失敗！　中選會：領銜人仍為張克晉

遭爆組砲兵團海外買春　新北「型男里長」喬天鼎喊冤：前女友報復

柯文哲又遭延押　朱立倫聲援：司法明顯雙標

3藝人閃兵在三總複檢　軍醫局：診斷證明、24hr血壓監測報告一致

呱吉「不喜歡林昶佐」　爆被私下說壞話

北院裁定柯文哲延押2個月　民眾黨怒批侵害人權

張斯綱爆：監委蘇麗瓊疑濫用公務車「赴診所看牙」

閃兵藝人全都在台北榮總複檢　退輔會：全力配合調查

南投縣選委會指「簽名太潦草」剔除千份罷馬文君連署　他轟公然犯罪

砍補助款地方跳腳　行政院再喊共體時艱

評李俊俋公務車送愛犬將爆發民怨　黃暐瀚揪「這句話」是火上加油

輝達落腳北士科！北市府今收到新光人壽回函　三大重點未提輝達

更多熱門

相關新聞

美軍在台協訓發生交通事故？　國防部：權責不在軍方

美軍在台協訓發生交通事故？　國防部：權責不在軍方

台中市和平區中橫台8線日前發生一起交通事故，肇事者是美國在台協會（AIT）人員。對此，我國防部副發言人喬福駿28日表示，有注意到相關新聞，不過權責不在國防部；他強調，國軍涉外軍事交流細節無法評論，但政府各機關跟AIT都有交流，並保持密切聯繫。

恭喜水湳經貿園區！　大巨蛋落腳處在「共善樓」對面

恭喜水湳經貿園區！　大巨蛋落腳處在「共善樓」對面

華固超額配發股利　鍾榮昌：北士科房價上調3~5%合理

華固超額配發股利　鍾榮昌：北士科房價上調3~5%合理

即／台中大巨蛋確定在水湳經貿園區　至少3萬席

即／台中大巨蛋確定在水湳經貿園區　至少3萬席

惠中寺「未來與希望」系列講座 34位名師連續29天開講

惠中寺「未來與希望」系列講座 34位名師連續29天開講

關鍵字：

巨蛋台中超巨蛋水湳經貿園區

讀者迴響

熱門新聞

男閨蜜范成章無奈發聲「都有付錢」

家寧男閨蜜范成章遭爆「離婚有小孩」

控Andy劈腿！家寧「默默1舉動」被抓包　全場笑爛

總統府正式公告：國定假日4+1　今年下半年全民多3天假

家寧男閨蜜身份起底

劉畊宏副業猛蹭周杰倫「1天爽賺3億」！遭杰威爾切割

新北「型男里長」組極樂砲兵團　辣妹照流出

荒淫里長砲兵團！　「極樂群組照」流出

更猛雨彈襲全台！2天降雨高峰紫爆區曝

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉

陳傑憲「某就要照三頓揍」深夜道歉　辣妻丟警告

Andy反擊家寧遭出征！大量外國人用中文狂罵

劉畊宏債留台灣「9年欠700萬不還」！黑料全被挖

家寧喊男閨密「my love」親密合照曝光！

八炯曝中共統戰官員錄音　館長回應了

更多

最夯影音

更多

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面