realme旗艦新機GT 7台灣正式上市　跨界合作F1絕美新色亮相

記者蘇晟彥／台北報導

realme 27日舉辦全球發表會後，28日在台宣布正式推出備受期待的旗艦新品realme GT 7系列。本次推出包含realme GT 7與realme GT 7T兩款機型，皆提供「冰鋒藍」與「凜冽黑」兩款時尚配色，處理器搭載天璣9400e、7000mAh泰坦電池與120W超級閃充，售價分別為21,990、19,990。此外，官方也宣布與奧斯頓馬丁F1車隊展開跨界合作，推出「realme GT 7奧斯頓馬丁F1限量版」，系列機種將於5月30日開放預購、6月7日上市。

▼realme GT 7奧斯頓馬丁F1限量版」為這次跨界合作的特別色。（圖／記者蘇晟彥攝）

realme GT 7搭載四大首發，全面展現旗艦級創新實力

realme GT 7集結四大全台首發，全面展現旗艦級創新實力。不僅是全台首款同時搭載7000mAh泰坦電池與120W超級閃充的智慧型手機，realme GT 7更率先採用聯發科最新旗艦處理器天璣9400e，在效能與功耗之間取得絕佳平衡。同時，realme GT 7首度導入自研訊號增強晶片，大幅提升多頻段訊號接收能力，即使身處人潮密集、訊號干擾嚴重的區域，或在偏遠地區、樓梯間等訊號死角，也能維持穩定連線，Wi-Fi弱網效能提升40%。外觀方面，GT 7系列首創「IceSense冰感設計」，以石墨烯材質打造背蓋，不僅導熱效能顯著提升，提升多工處理下的穩定性，握持手感也更加舒適，全面優化整體使用體驗。從續航、效能、連線穩定性到外觀質感，全方位進化，讓用戶徹底擺脫電量焦慮與操作卡頓。此外，GT 7系列也支援智慧旁路充電技術，當電量達到設定值時，系統可自動切換為主機板直供電力，有效降低邊玩遊戲邊充電時的發熱與電池膨脹風險，不僅提升使用舒適度，更能延長電池壽命。

realme NEXT AI再進化！智慧操控全面升級，打造生活與遊戲最強輔助

在資訊爆炸、節奏緊湊的現代生活中，如何即時整理繁雜資訊並有效管理行程，已成為多數使用者面臨的日常挑戰。realme深刻洞察用戶需求，於GT 7系列引入全新「AI行事曆活動」，藉由AI技術協助用戶高效整合資訊，輕鬆安排日程，打造更流暢的數位生活體驗。用戶只需雙擊機身背面，即可快速啟動「AI行事曆活動」功能，系統立即辨識當前螢幕畫面，智慧提取通訊軟體、電子郵件及社群平台中的關鍵行程資訊，無需切換至行事曆App手動輸入時間與地點，即可一鍵建立約會提醒。無論是會議邀約、聚餐安排，或旅行計畫，皆能透過AI自動整合至行事曆，讓日常行程安排變得更加簡單有序。

▼realme GT 7T。

▼realme GT 7。





realme與奧斯頓馬丁F1車隊首度合作，共創極致性能美學

realme此次攜手英倫百年品牌——奧斯頓馬丁F1車隊，體現realme在品牌向上與高端化戰略上的關鍵一步。雙方基於對極致性能與美學設計的共同追求，達成為期三年的深度戰略合作，展現realme強化品牌認同的決心。透過推出業界首款「realme GT 7奧斯頓馬丁F1限量版」，realme不僅再度詮釋「性能領先，設計出眾」的產品哲學，更藉此進一步強化與國際高端品牌的深度連結，提升品牌在全球高端市場的競爭力與聲量。該合作不僅是產品創新的實踐，更是realme持續推動品牌價值升級、拓展國際市場、深化用戶認同的重要里程碑。

此款手機結合獨特的空氣動力線條設計與經典銀翼徽章，完美展現賽車性能與精湛工藝，展現與眾不同的魅力。限量典藏禮盒中附有專屬銀翼手機保護殼及靈感源自F1賽車的SIM卡針，兼具收藏與紀念價值。

realme GT 7系列5月30日正式開賣，realme GT 7奧斯頓馬丁F1限量版同步開放預購

全新旗艦realme GT 7與realme GT 7T同步推出「冰鋒藍」與「凜冽黑」兩款時尚配色，展現科技美學與個性風格。realme GT 7採用12GB+512GB大容量配置，建議售價NT$21,990；realme GT 7T則配備12GB+256GB，建議售價NT$19,990，兩款新機將於5月30日正式開賣。5月30日至6月22日止，於指定通路購買realme GT 7系列機型，即有機會將首賣限定優惠好禮帶回家，總價值最高NT$13,650。首賣活動期間完成登錄，還有機會抽中市值NT$70,000的「2025新加坡F1一級方程式大獎賽4天3夜雙人自由行」；realme GT 7將自6月1日起與台灣大哥大獨家合作開賣；realme GT 7T則將於6月1日起於中華電信、神腦特約門市、台灣大哥大、遠傳電信、及各大經銷通路陸續上架。