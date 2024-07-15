2024第二季手機跌價Top15出爐　折疊神機跌幅近2萬入手要快

記者蘇晟彥／綜合報導

隨著下半年到來，不少手機廠牌都紛紛發表旗下新作，自然舊機就開始出現降價潮，對此，傑昇通信公佈今年（2024年）手機降價排行Top 15，最高跌幅為 OPPO 2023年推出的 Find N3 Flip，跌幅高達28％，而三星在去年推出的折疊機Z Fold 5也在短短一季降價5,500元，讓不少消費者觀望折疊機是否需要在第一時間入手。

▼OPPO 共有2隻手機登上降價排行榜Top 5。（圖／傑昇通信提供）



根據傑昇通信提供資料顯示，觀察第二季降價榜機型，涵蓋三星、vivo、OPPO及realme等品牌，並且以三星新舊旗艦機及中階機型占6席最多；從單機來看，OPPO兩款摺疊機型Find N3 Flip（12GB/256GB）及Find N3（16GB/512GB），都有超過萬元的降價金額，且以Find N3 Flip降6,400元成本季降價冠軍。而累積總降價17,398元最多的機型為三星Galaxy Z Fold5（12GB/1TB），降價幅度達26%，對比將於7月底開賣的第六代摺疊新機同級機型70,888元而言，價差超過2萬，現在可算是入手前代摺疊機的好時機。



傑昇通信指出，三星不僅是第二季降價榜降幅最多的品牌，連熱銷機型Galaxy S24 Ultra（12GB/256GB）及A55（8GB/256GB）也榜上有名，平均季降幅一成以上，尤其是賣贏iPhone 15 Pro的Galaxy A55（8GB/256GB），上市才三個月左右，不僅相機有OIS光學防手震和VDIS數位防手震技術，搭配6.6吋螢幕，同時還有5,000mAh大電量，無論是做為主力機或是備用機都很適合，還在新機階段就累積高達33%的降幅，性價比相當高。



第二季降價排行榜中有多款今年3月上市的機型，包括降價榜第三名的realme 12 Pro+和vivo V30（12GB/512GB），傑昇通信表示，受通路銷售策略影響，降價排行榜第四名的vivo V30（12GB/512GB）及V30e（8GB/256GB），這兩款機型季降幅達28%最高，逼近三成，其中價格只有萬元出頭的V30e（8GB/256GB）還是五月上市的中階新機，不僅維持V30系列的人像攝影能力，保留經典的柔光環設計，5,500mAh的電池續航，加上44W極速閃充更耐用，適合小資族入手。



在第二季降價榜中，累積總降幅最多的是第五名的OPPO Reno10 Pro+，這季再降4,400元；傑昇通信坦言，累積總降幅48%，定價幾乎腰斬的價格及類比旗艦機的硬體規格，是目前最便宜的中高階手機，主鏡頭採用Sony IMX709感光元件，前置鏡頭還有加入AF自動對焦功能，無論是外拍還是自拍都能有超一流的攝影水準，隨著OPPO Reno10 Pro系列上市至今已屆一年的時間，幾乎是清倉價格，只是各通路庫存量有限，很難買到。

▼Galaxy Z Fold5跌幅超過17,938元。（圖／ETtoday資料照）

