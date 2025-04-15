高CP電競手機realme 14 5G登場！宣布合作《Free Fire》菁英盃

記者蘇晟彥／綜合報導

realme 14日宣布即將推出realme 14 5G，搭載最新高通驍龍6 Gen 4處理器的手機，若依照去年realme 13 5G價格，將是同價位區間首款實現《Free Fire》90FPS高幀率穩定暢玩的機型，此外，官方也宣布睽違三年，正式成為2025《Free Fire》春季榮耀菁英盃官方合作夥伴。





realme攜手《Free Fire》頒布遊戲戰神三大標準：不斷電、不卡頓、不發燙

realme 14 5G搭載高通驍龍6 Gen 4處理器，實現90FPS穩幀暢玩不卡頓的卓越表現，確保即使在長時間高強度遊玩中，遊戲依然保持流暢運行。配合先進的仿生散熱系統，顯著提升散熱效能，實現不發燙的極致遊戲體驗，避免過熱影響遊戲流暢度。最後，搭載6000mAh大電池與智慧省電技術，支援《Free Fire》遊戲長達10小時，從滿電到關機都能保持穩定幀率，為玩家帶來不斷電的遊戲體驗，成為對性能與續航有高度需求玩家的完美之選。

realme持續引領行業潮流，realme數字系列致力於提供價位段最佳的遊戲性能，並專注於為用戶帶來無與倫比的遊戲體驗。此次合作將進一步強化realme在電競手機市場的地位，幫助玩家在激烈競技中充分發揮實力。realme攜手《Free Fire》打造遊戲戰神三大標準，將為全球玩家帶來極致高效能與穩幀體驗。





realme攜手《Free Fire》春季榮耀菁英盃，挺年輕戰力一起Make it real！

realme今（14日）正式宣布成為2025《Free Fire》春季榮耀菁英盃官方合作夥伴，攜手玩家共赴熱血電競盛事，並為手遊戰場注入強大科技火力。此外，本屆《Free Fire》春季榮耀菁英盃的冠軍隊伍每位選手皆可獲得最新realme 14 5G一台，隨時隨地享受極致流暢的遊戲體驗。

realme始終相信科技的進步應該為年輕世代創造更多可能，從產品設計、技術創新到賽事合作，realme持續打造能讓年輕人「Make it real」的舞台，成為年輕人逐夢路上的堅實後盾。realme 14 5G將於四月底上市。