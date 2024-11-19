realme GT 7 Pro規格細節一次看！水下攝影實照、遊戲120fps暢玩

記者蘇晟彥／吉隆坡報導

realme GT 7 Pro 國際版18日正式亮相，在吉隆坡發表會上公布售價將以3,699令吉（約台幣26,818）販售，台灣確定將於12月下旬引進上市，但詳細售價待官方公佈。而《ETtoday新聞雲》搶先取得國際版新機，來帶大家瞧瞧這款一直以「性價比極高」著稱的GT 系列強項。

▼realme GT 7 Pro今年主打「火星橘（MARS ORANGE）」、水下攝影功能。



realme GT 7 Pro 今年主打處理器搭載高通Snapdragon 8 Elite，以台積電3nm製程，目前國際版僅推出12+512GB版本，在整體AI運算能力相較上代多出50%，相較於8 Gen 3、單核性能提升45%，CPU節能達44%、GPU節能達40%。在realme一直自豪的遊戲方面，將可以透過遊戲設定、GT模式達到《原神》、《絕地求生M》120fps穩定暢玩。

在電池部分，這次採用6500mAh泰坦電池，讓整體輕身能夠更加輕薄，根據官方提供數據，將可以達到510小時待機、1%低電量待機5小時，14分鐘就充電到50%、37分鐘充到100%，且能在最低-25度的環境下使用手機；在記憶體部分則稍顯可惜，國際版的統一規格為12+512GB，最多能支援55+應用程式背景運行。

螢幕部分，是首次採用6.78 吋 Eco² OLED Plus 等身四維曲AMOLED，解析度2780*1264、螢幕峰值亮度6500nit、更新率120Hz。

▼透過設定，在遊玩《PUBGM》等遊戲都可以穩定在120fps上下，但仍會被其他程式影響。



▼螢幕採用6.78 吋三星 Eco² OLED Plus。



鏡頭部分，採用 HYPERIMAGE+影像系統，三顆鏡頭分別是

50MP IMX906 主鏡頭（OIS）

・1/1.56"大型感光元件; F/1.8光圈

8MP 超廣角鏡頭

・3X光學變焦，120X超遠距變焦

・1/1.95"大型感光元件;F/2.65光圈;73mm

50MP IMX882 3X 潛望長焦鏡頭

・112°廣角;F/2.2光圈

在實測部分就留到之後再用照片提供給大家看會比較快，而今年主打「水下相機」，搭載IP68+69防水等級，但並非能夠在潛水時可以使用的程度，目前最深大約在水下2公尺上下，最久可以拍攝到30分鐘，除此之外，退出水下相機拍攝模式時，系統會自動進行排水。

▼這次主打能夠水下攝影，現場也設有測試場景。

▼水下拍攝實拍。



最後，在發表會上也展示AI相關功能，包含現在基本的AI變圖、修圖、語音摘要等等，都可以透過realme的「Next AI」大大加快工作效率。

這次國際版僅會推出火星橘（MARS ORANGE）、太空灰（GALAXY Grey）兩色，相較於陸版少了「白色」，馬來西亞售價為3,699令吉（約台幣26,818元）起，目前台灣僅確認會在12月下旬上市，實際售價待官方公佈。

▼例如簡單畫上帽子，就可以透過AI生成更逼真的素材。

