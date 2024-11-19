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realme GT 7 Pro規格細節一次看！水下攝影實照、遊戲120fps暢玩

記者蘇晟彥／吉隆坡報導

realme GT 7 Pro 國際版18日正式亮相，在吉隆坡發表會上公布售價將以3,699令吉（約台幣26,818）販售，台灣確定將於12月下旬引進上市，但詳細售價待官方公佈。而《ETtoday新聞雲》搶先取得國際版新機，來帶大家瞧瞧這款一直以「性價比極高」著稱的GT 系列強項。

▼realme GT 7 Pro今年主打「火星橘（MARS ORANGE）」、水下攝影功能。

▲▼ realme,真我,GT 7 Pro,GT7Pro,手機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

realme GT 7 Pro 今年主打處理器搭載高通Snapdragon 8 Elite，以台積電3nm製程，目前國際版僅推出12+512GB版本，在整體AI運算能力相較上代多出50%，相較於8 Gen 3、單核性能提升45%，CPU節能達44%、GPU節能達40%。在realme一直自豪的遊戲方面，將可以透過遊戲設定、GT模式達到《原神》、《絕地求生M》120fps穩定暢玩。

在電池部分，這次採用6500mAh泰坦電池，讓整體輕身能夠更加輕薄，根據官方提供數據，將可以達到510小時待機、1%低電量待機5小時，14分鐘就充電到50%、37分鐘充到100%，且能在最低-25度的環境下使用手機；在記憶體部分則稍顯可惜，國際版的統一規格為12+512GB，最多能支援55+應用程式背景運行。

螢幕部分，是首次採用6.78 吋 Eco² OLED Plus 等身四維曲AMOLED，解析度2780*1264、螢幕峰值亮度6500nit、更新率120Hz。

▼透過設定，在遊玩《PUBGM》等遊戲都可以穩定在120fps上下，但仍會被其他程式影響。

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▼螢幕採用6.78 吋三星 Eco² OLED Plus。

▲▼ realme 。（圖／記者蘇晟彥攝）

鏡頭部分，採用 HYPERIMAGE+影像系統，三顆鏡頭分別是

50MP IMX906 主鏡頭（OIS）
・1/1.56"大型感光元件; F/1.8光圈
8MP 超廣角鏡頭
・3X光學變焦，120X超遠距變焦
・1/1.95"大型感光元件;F/2.65光圈;73mm
50MP IMX882 3X 潛望長焦鏡頭
・112°廣角;F/2.2光圈

在實測部分就留到之後再用照片提供給大家看會比較快，而今年主打「水下相機」，搭載IP68+69防水等級，但並非能夠在潛水時可以使用的程度，目前最深大約在水下2公尺上下，最久可以拍攝到30分鐘，除此之外，退出水下相機拍攝模式時，系統會自動進行排水。

▲▼ realme,真我,GT 7 Pro,GT7Pro,手機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼這次主打能夠水下攝影，現場也設有測試場景。

▲▼ realme,真我,GT 7 Pro,GT7Pro,手機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼水下拍攝實拍。

▲▼ realme 。（圖／記者蘇晟彥攝）

最後，在發表會上也展示AI相關功能，包含現在基本的AI變圖、修圖、語音摘要等等，都可以透過realme的「Next AI」大大加快工作效率。

這次國際版僅會推出火星橘（MARS ORANGE）、太空灰（GALAXY Grey）兩色，相較於陸版少了「白色」，馬來西亞售價為3,699令吉（約台幣26,818元）起，目前台灣僅確認會在12月下旬上市，實際售價待官方公佈。

▼例如簡單畫上帽子，就可以透過AI生成更逼真的素材。

▲▼ realme,真我,GT 7 Pro,GT7Pro,手機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

規格項目 Realme GT5 Pro Realme GT6 Realme GT7 Pro
處理器 Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 8 Elite
記憶體 (RAM) 12GB / 16GB LPDDR5X 16GB LPDDR5X 12GB
儲存空間 (ROM) 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0 512GB UFS 4.0  512GB 
螢幕 6.78 吋 AMOLED 6.78 吋 AMOLED 6.78 吋 Eco² OLED Plus
主相機 5000 萬畫素 Sony LYT-808 主鏡頭（OIS），5000 萬畫素潛望式長焦鏡頭（OIS），800 萬畫素超廣角鏡頭 5000 萬畫素 Sony LYT-808 主鏡頭（OIS），5000 萬畫素長焦鏡頭，800 萬畫素超廣角鏡頭 50MP IMX906 主鏡頭（OIS），8MP 超廣角鏡頭，50MP IMX882 3X 潛望長焦鏡頭
前置相機 3200 萬畫素 3200 萬畫素 1600 萬畫素
電池容量 5400mAh 5500mAh 6500mAh
快充技術 100W 有線快充，50W 無線快充 120W 有線快充 120W 有線快充
作業系統 Android 14，realme UI 5.0 Android 14，realme UI 5.0 realme UI 6.0
防水防塵等級 IP64 IP65 IP69+IP68
尺寸 162.45 x 76.89 x 8.55mm 162.45 x 76.89 x 8.55mm 162.45 x 76.89 x 8.55mm
重量 222.8g 222.8g 222.8g
顏色 暗影黑、夜霧綠 晶曜藍、星光銀 火星探索版、星跡鈦、光域白
網路連線 5G + 5G 雙卡雙待，Wi-Fi 7，藍牙 5.4，NFC，紅外線 5G + 5G 雙卡雙待，Wi-Fi 6，藍牙 5.4，NFC 5G 雙卡雙待，Wi-Fi 7，藍牙 5.4，NFC，紅外線
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