直擊／realme GT 7 Pro國際版售價公開　2大特色搶性價比之王

記者蘇晟彥／吉隆坡報導

以性價比之王著稱的 realme GT系列，4日在中國發佈全新旗艦機 realme GT7 Pro後，官方18日在馬來西亞舉辦國際版發佈會，《ETtoday新聞雲》搶先直擊發佈會現場。本次realme GT 7 Pro搭載高通驍龍8 Elite處理器，在AI功能上大大增強；鏡頭部分則搭載 Sony IMX882 3倍超光影潛望長焦主鏡頭，主打「水下攝影」，能夠在水下2公尺清晰拍出照片、影片；而這次國際版僅會推出火星橘（MARS ORANGE）、太空灰（GALAXY Grey）兩色，相較於陸版少了「白色」，馬來西亞售價為3,699令吉（約台幣26,818元）起，目前台灣僅確認會在12月下旬上市，實際售價待官方公佈。

▼realme GT 7 Pro在馬來西亞舉辦國際版發布會，台灣確定會在12月下旬上市。（圖／記者蘇晟彥攝）



realme GT 7 Pro發佈會選在馬來西亞Piazza of Pavilion Bukit Jalil舉辦，以本次手機的主打色「火星橘」作為主色調，向消費者展示。一如先前在中國釋出的版本，在規格方面幾乎沒有變更，僅有最大螢幕亮度有些微做調整，在國際版將可以達到6500nit。

在 GT 7 Pro上，官方以2大面向作為主打，包含處理器搭載高通驍龍8 Elite，將顯著提供用戶工作效率，此外在realme最自豪的遊戲部分， 將可以透過自研演算法，提高遊戲畫面清晰度，最高到1.5K解析度，以《原神》、《絕地求生M》違為例，最高可以到達120fps穩定遊戲環境。

鏡頭部分，在今年影像群魔亂舞的圍攻下，realme GT 7 Pro將以「全方位水下攝影」作為主打，搭載Sony IMX882 3倍超光影潛望長焦主鏡頭、IP68+IP69防水等級，為業界首款支援全方位水下攝影的旗艦機型，使用戶在水中也能輕鬆拍攝高畫質影像。

在發表會上realme GT 7 Pro也公布售價，12G+512G為3,699令吉（約台幣26,818元），但目前台灣僅確定在12月下旬上市，正式售價待官方宣佈。

▼火星探索色為本次主打色，從活動視覺到廣告都以此色作為主打，在外表上有些許如同隕石表面的紋理，增添可看性。



▼本次防水等級為 IP69+IP68，再加上支援「水中攝影」，在浸水後可以透過聲波震動將水份排出。







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