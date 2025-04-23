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realme14 系列登場！穩定90幀吃雞挑戰平價遊戲神機　1.2萬有找

記者蘇晟彥／台北報導

高CP值手機品牌 realme 23日宣布，將定位瞄準遊戲的平價機種 realme 14系列（realme 14、14 Pro）正式登場，售價分別為11,990元（機甲銀與鐵岩棕）、14,990元（珍珠白與絨霧灰）。本次在外觀導入「機甲設計」，在Pro更採用「冰感變色技術」，同時與《 Free Fire》合作，能夠以90FPS穩幀暢玩到關機，手機將在25日正式開賣。

▼ realme 14 系列將於 25日正式開賣（左realme 14 Pro、右 realme 14）。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ realme 14 5G、14 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝） 

全新「遊戲戰神」realme 14 5G瞄準新世代手機遊戲玩家，realme台灣區總經理梁開鵬表示：「realme數字系列一直是市場上最受矚目的產品線之一，我們致力於在每個價位帶提供同級最強的性能表現，並以潮流兼具實用的設計語言，滿足年輕世代對科技力與時尚感的雙重渴望。這份堅持，讓realme不只是手機品牌，更是年輕世代生活態度的延伸。」

性能火力全開、體感操控上線！realme 14 5G讓你戰到最後一刻都不掉幀
作為全球首款搭載高通驍龍6 Gen 4處理器的手機，realme 14 5G為玩家帶來更強勁的效能與優異的能效表現。realme此次更與熱門手遊《Free Fire》深度合作，成為同價位段首款支援《Free Fire》90FPS穩幀暢玩到關機的機種，開創沉浸式手遊新境界，同步導入來自旗艦機款GT系列的獨家遊戲優化功能「GT Boost」，全面釋放手機潛能。「極客性能面板」可依個人需求自訂CPU與GPU頻率，搭配「全沉浸模式」一鍵屏蔽通知干擾，大幅提升遊戲專注度與操作效率。

全新realme 14 Pro不僅以創新設計吸引目光，更在實用功能上大幅進化。拍攝方面，realme 14 Pro首度導入「三閃光燈系統」，支援智慧色溫調整。搭配2種自動調光模式與手動亮度、色溫調整，無論白天或夜晚、室內或戶外，都能拍攝出色彩飽滿、清晰細膩的高品質影像。

耐用性方面，realme 14 Pro更是同級罕見的極限防護機種，通過IP69、IP68與IP66多項防水防塵等級，並支援最深2公尺、長達48小時的浸水使用能力，更可於水下拍攝（單次使用不超過30分鐘），讓使用者在雨天、戶外水上活動皆能安心操作。其堅固機身亦榮獲TÜV萊因堅固耐用手機認證與軍規級防震認證，不論日常跌落還是極端環境挑戰，皆能保持穩定可靠的使用體驗。

溫度決定色彩！realme 14 Pro突破性冰感變色設計顛覆手機美學
realme 14 Pro再度突破框架，攜手長期為Bang & Olufsen操刀設計的北歐設計工作室Valeur Designers，共同打造全球首款「冰感變色」手機，透過溫感互動技術，重新詮釋科技與藝術的對話，共提供「珍珠白」與「絨霧灰」雙色選擇。

「珍珠白」搭載realme自主研發的「溫度敏感纖維」，當環境溫度低於16℃時，機身悄然浮現藍色光紋，宛如晨霜凝結於珍珠表面，為使用者帶來充滿詩意的視覺體驗，更首創將天然貝殼粉末融入背蓋，讓每一支手機都擁有獨一無二的紋理，兼具美學與個性，重新定義「年輕就該與眾不同」。而「絨霧灰」採用高達95%環保再生材質製成的純素色麂皮背蓋，不僅擁有細膩柔軟的觸感，更兼具出色的防滑性與耐用度。

▼ realme 14 Pro提供珍珠白與絨霧灰雙色。

▲▼ realme 14 5G、14 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼「冰感變色」會在低溫時改變背板紋路（下圖左為變色後）

▲▼ realme 14 5G、14 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

機甲設計戰力全開！realme 14 5G打造同級最強續航與散熱
 全新realme 14 5G以前衛機甲美學為靈感，推出極具辨識度的「機甲設計」，將科幻戰士的未來感與強悍性能完美融合。背蓋採用奈米級光刻工藝，精雕細琢機械紋理，搭配吸睛的橙色撞色元素，呈現張力十足的視覺衝擊。機身更搭載可自訂燈效的「覺醒光環」，啟動時即營造滿滿戰鬥氛圍，為沉浸式遊戲體驗增添臨場感。

散熱方面，realme 14 5G配備價位段最大6050mm² VC散熱面板，散熱面積較前代大幅提升169%。搭載自研「仿生VC散熱系統」，有效加快熱傳導速率，讓CPU溫度快速下降近20°C，確保高效運行同時維持機身舒適手感，即使長時間激戰也無懼熱能干擾。

▲▼ realme 14 5G、14 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

realme 14系列4月25日開賣！指定通路購機即享多重好禮
 realme 14 5G提供「機甲銀」與「鐵岩棕」兩色，推出單一8GB+256GB容量配置，售價11,990元；realme 14 Pro則有「珍珠白」與「絨霧灰」兩色，提供12GB+256GB大容量版本，售價14,990元。兩款新機將於4月25日正式上市。其中，realme 14 Pro將自5月1日起於中華電信、神腦特約、台灣大哥大及各大經銷門市陸續上架；realme 14 5G則由台灣大哥大獨家販售，凡申辦指定資費購機，即可享有多重超值優惠。 
 

規格項目 realme 14 5G realme 14 Pro
顏色 機甲銀、鐵岩棕 珍珠白、絨霧灰
手機尺寸 163.15mm × 75.65mm × 7.97mm 珍珠白：162.75mm × 74.92mm × 7.55mm
絨霧灰：162.75mm × 74.92mm × 7.79mm
手機重量 約196g 珍珠白：約179g
絨霧灰：約181.5g
螢幕更新率 最高120Hz 最高120Hz
螢幕尺寸 6.67吋 6.77吋
螢幕解析度 2400*1080 FHD+ AMOLED 2392*1080 FHD+ AMOLED
作業系統 realme UI 6.0（基於Android 15） realme UI 6.0（基於Android 15）
處理器 高通驍龍6 Gen 4處理器 聯發科天璣7300E處理器
後置鏡頭 5000萬畫素OIS AI旗艦鏡頭 (f/1.8)
200萬畫素單色鏡頭 (f/2.4)		 5000萬畫素Sony IMX882 OIS旗艦鏡頭 (f/1.8)
200萬畫素單色鏡頭 (f/2.4)
前置鏡頭 1600萬畫素自拍鏡頭 (f/2.4) 1600萬畫素自拍鏡頭 (f/2.4)
RAM 8GB（最高能擴展到8+10GB動態記憶體） 12GB（最高能擴展到12+14GB動態記憶體）
內建儲存空間 256GB 256GB
標準電池容量 6000 mAh泰坦電池 6000 mAh泰坦電池
連接埠/充電 Type-C / 45W SUPERVOOC超級閃充 Type-C / 45W SUPERVOOC超級閃充
防水防塵 支援IP69、IP68、IP66級防水防塵 支援IP69、IP68、IP66級防水防塵
通訊頻段 (部分) 支援4CA 支援3CA
無線連接 支援 2.4/5GHz Wi-Fi
支援 Wi-Fi 4 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 6
支援 Bluetooth 5.2		 支援 2.4/5GHz Wi-Fi
支援 Wi-Fi 5 / Wi-Fi 6
支援 Bluetooth 5.4
NFC 支援 支援
定位裝置 Beidou、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS Beidou、GPS、GLONASS、Galileo
SIM 5G + 5G 雙卡雙待
雙nano-SIM 或 單nano-SIM+單記憶卡槽(最高2TB)		 5G + 5G 雙卡雙待 (雙nano-SIM)
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