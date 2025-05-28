赴北檢按鈴告李俊俋涉貪！　藍議員諷：有黨證連狗都能搭公務車

▲林國春赴北檢按鈴告李俊俋涉貪。（圖／國民黨新北市議員林國春提供）



記者崔至雲／台北報導

針對監察院秘書長李俊俋被爆料使用公務車載送自家寵物狗前往美容院，該事件引發社會譁然。新北市議員林國春今（28日）親赴台北地方檢察署正式提出告發，認為李俊俋此舉已涉違《貪污治罪條例》中圖利及不法利用職務行為之嫌，要求檢方徹查是否構成犯罪。他更諷刺指出，現在的中華民國，是不是就連狗，只要有綠色黨證，都能享有公務機關座車接送的高規待遇？

林國春指出，今年3月李俊俋才為監察院預算遭刪減大聲喊窮，稱連水電瓦斯、衛生紙都快買不起，揚言要聲請釋憲。短短數月後，卻被揭穿使用公務車幫狗送去寵物美容，難怪網友會調侃「原來監察院的預算是花在狗的身上」，在這樣的「寵物友善」職場環境下，連人都比不上狗，這樣的官箴與形象，如何服人？

對於李俊俋宣稱因預算被刪，因此自己有付油錢就不算濫用，林國春直言，這種說法不僅無法自清，反而證明在野黨當初刪預算刪得有理。若不是外界關注，是否監察院早已普遍存在私用公務車的陋習，只是未被揭發？更別提以前還不需要自付油錢，這種「自認吃虧」的心態，與社會所期待的廉潔官箴背道而馳。

林國春也質疑，李俊俋聲稱已向副院長「自請處分」，但至今未見具體懲處內容。他呼籲監察院應立即公布懲處結果，並進一步自清是否存在類似濫用情事。他也不忘提醒社會大眾，過去不乏官員因公車私用遭判刑或免職，例如三地門鄉長曾有欽、警官陳鶴園、前移民署長楊家駿，皆因此類事件付出代價，監察院豈能獨厚李俊俋？

為此，林國春今日親赴台北地方檢察署正式提出告發，認為李俊俋此舉已涉違《貪污治罪條例》中圖利及不法利用職務行為之嫌，要求檢方徹查是否構成犯罪。林國春強調，「既然監察院選擇姑息，我們就訴諸司法；公器私用不能輕輕帶過，更不能讓狗為官員開後門！」

此外，林國春也提到，監察院長陳菊自去年底請假至今已超過5個月，儘管官方聲稱程序合法，但政務官請病假如此之久實屬罕見。林國春認為，政務官不是來養病的，更不是拿納稅錢來照顧寵物的，民間企業若有員工請病假數月，恐早已被視為不適任。他呼籲陳菊應主動請辭，以專心養病、也讓監察院得以重整形象。

林國春最後強調，身為整肅官箴的最高機關，監察院不能讓人民覺得，在這個國家，只要你是綠的，不只人能無限包庇，連狗都能享有特權待遇。