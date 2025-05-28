國民黨赴北檢告發李俊俋背信、侵佔！　盼檢調立刻搜索羈押

▲國民黨赴北檢按鈴告發李俊俋，涉及《刑法》背信罪、侵佔罪。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

監察院秘書長李俊俋遭爆料用公務車帶愛犬洗澡美容，桃園市議員凌濤、北市議員張斯綱等人今（28日）赴台北地檢署按鈴控李俊俋公器私用，涉背信、侵佔。凌濤痛批，監察院哭窮，說沒有衛生紙，中央政府苛扣地方孩子的教育、身心障礙者的社福經費，自己卻是高官肥貓，公器私用做寵物的美容；張斯綱則強調，賴政府既然能搜索花蓮觀光局局長，為什麼不敢搜索監察院秘書長李俊俋？呼籲檢調辦案要有一致的標準，不要看顏色來辦案。

張斯綱指出，李俊俋用公務車從事私人行為，包含送愛寵去洗澡、把公務車的當作Ubereats取餐等，都違反公務人員最基本的操守，監察院職司官員風氣與針貶，監察院秘書長卻犯了這樣禁忌，根本是帶壞官場風氣的榜樣，他呼籲北檢比照搜索花蓮縣觀光局長私用公務車的情形，去搜索李俊俋；既然能搜索花蓮觀光局局長，為什麼不敢搜索監察院秘書長李俊俋？檢調辦案要有一致的標準，不要看顏色來辦案。

張斯綱也呼籲監察院自行展開內部調查，除了李俊俋之外，有沒有其他的監委同樣在下班或上班時間，利用公務車去辦私人的事情？看病、跑銀行或其他各式各樣不屬於公務範圍的事情；如果不展開自行調查，會有後續的披露，揭開監察院這個無事可做、專門對付政敵的所謂憲政機關，平常的腐敗，平常的管理廢弛之後，到底變成了什麼樣？

凌濤諷刺，這叫「上行下效，上樑不正下樑歪」，敗壞中華民國的官箴。他指出，監察院哭窮，說沒有衛生紙，中央政府苛扣地方孩子的教育、身心障礙者的社福經費，自己卻是高官肥貓，公器私用做寵物的美容。昨天被踢爆之後，李俊俋竟然還可以大聲嗆聲，說油錢是自己出的；請問油錢是你出的，但這台車是誰的？是不是國家監察院的？司機、駕駛領的是不是國家人民納稅錢的薪資？而李俊俋的隨行秘書領的是不是國家的錢？這三者都是李俊俋沒有辦法迴避的。

凌濤說，他細查監察院的車輛管理要點，規定必須載明行經路線以及里程數要詳載，且要備查、審查，請問這份資料寫的是寵物美容？還是用其他公務行程來遮掩私用的寵物美容？如果是以公務行程登載，那就涉嫌偽造文書，現在檢調不是很會查偽造文書嗎？是不是為了緊急保全證據，檢調在接受告發之後，應該立即搜索監察院，羈押李俊俋，這才是民進黨政府過去對於偽造文書的範例，檢調敢不敢？還是辦藍不辦綠？凌濤強調，以刑法的背信罪、侵佔罪來告發李俊俋，其必須面對所有人民對於他高官肥貓、公器私用的指控。

楊智伃則說，面對監察院應該要處理的業務，監察院的態度卻是沒有錢買衛生紙，指控藍白刪預算，而李俊俋被爆料濫用公務車，公器私用之後，難道道歉自行處分就沒事了嗎？針對李俊俋公器私用的相關質疑，賴政府、監察院應該好好面對，面對所有民眾需要的救命錢、法定補助款，民進黨的態度是什麼？而面對高官肥貓在浪費所有人民的納稅錢時，他們的態度又是什麼？賴政府與民進黨必須出面說清楚！