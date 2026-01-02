　
社會 社會焦點 保障人權

張文「隨機殺人」無共犯、未發現被霸凌　四大行動步驟曝光

記者葉國吏／綜合報導　

誠品南西店日前遭張文持刀隨機攻擊釀成四死十一傷，警方調查認定沒有共犯，也認為過去沒有遭到霸凌，同時警方也公布張文的「四大行動」步驟。

▲嫌犯在台北車站攻擊後，跑至中山站持刀隨機攻擊，並進入誠品南西商場。（圖／記者陳以昇攝)

▲嫌犯在台北車站攻擊後，跑至中山站持刀隨機攻擊，並進入誠品南西商場。（圖／記者陳以昇攝)

金流與人際調查　動機成謎
社會各界高度關注張文的犯罪原因，外流的一張卡片指稱他曾遭校園和軍旅霸凌，還寫著哥哥的名字。但專案小組訪查他過去就學、軍中和家庭職場生活，完全沒找到他曾被霸凌的證據；也沒有因女友失戀或家人爭執而情緒受刺激的紀錄，讓警方直言至今解不開他為何犯案的謎團。

案發當天，張文在租屋處縱火燒筆電，儘管硬碟幸運沒燒壞，卻加密上鎖。警方請原廠技術人員協助解鎖、也嘗試破解系統，仍然無法進入。他們原本希望能在筆電裡找到動機線索，結果卻一無所獲，只能失望收場。

▲張文的犯案動機，仍有待警方調查釐清。（圖／民眾提供）

犯罪計劃縝密　自我終結難釐清
目前唯一確定的是，張文的雲端資料顯示犯案規劃非常縝密，包括縱火、丟煙霧彈、何時休息、何時用餐都安排妥當，卻沒規劃逃生路線。警方初步調查報告列出張文的「四大行動」步驟：一、租屋處的所有公私物品全部縱火焚毀，顯示「已無回頭路」，二、在台北車站內意圖以汽油彈、煙霧彈製造驚恐和傷亡，三、決定在北捷中山站外隨機殺人，四、誠品南西店六樓是他的「最終站」。

▲張文北捷恐攻時間軸。（圖／記者黃宥寧製）

行動路線曝光　六樓為人生終站
張文在中山區連續縱火，目的是分散警消資源，然後帶著汽油彈、煙霧彈及刀械步行到台北車站M區出口投擲爆燃物製造混亂。警方指出，最初他沒打算直接砍人，但因有旅客余男（旅客）挺身阻止時才改變行動模式。

隨後，張文在捷運中山站外及誠品南西店犯下殺戮，先砍傷騎士蕭男，再衝進店內刺死王姓店員，造成兩死六傷。警方還原，他全程都瞄準致命部位下手，展現明顯殺意。最後，張文沒有逃跑，反而脫下防護衣物走到誠品六樓頂層，選擇墜樓，警方也確認這裡就是他早已選定的「人生終站」。

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

張文燒毀筆電　警疑藏犯罪動機

27歲男子張文19日在台北車站、南西誠品商圈犯下隨機攻擊事件，造成4死11傷（含犯嫌張文）。目前警方仍在持續追查張文的犯案動機，由於張文平時喜歡玩策略或養成型遊戲，為何要購買價格昂貴、高規格的電競筆電，甚至在事發之前將筆電燒毀，警方懷疑這其中有極不尋常的動機，他的犯罪動機和想法很有可能就藏在筆電裡。

張文疑網購「燒夷彈」原料　訂房驚見1恐怖巧合

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

知情人士：張文相當捍衛自身權益

