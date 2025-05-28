降低電費抗美關稅衝擊！　台電南區攜手塑膠產業推節能

▲台電台南區舉辦塑膠製造業用電座談會，專員逐桌說明節能與需量反應措施。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應美中貿易局勢升溫、能源轉型加速，台電台南區營業處27日上午舉辦「塑膠製造業用電座談會」，邀請具備「夜尖峰移轉潛力」的高壓用電大戶出席，說明「新時間電價」與「需量反應負載管理措施」，協助業者節省電費、穩定用電，齊力對抗國際關稅變局。

台電表示，近年再生能源佔比大幅上升，電力尖峰時段從以往的白天，逐步轉移至傍晚（16時至22時），為此推動新的時間電價制度，鼓勵企業將高耗電設備排程至離峰時間，以降低尖峰壓力與整體營運成本。

會中由專員講解「時間帶電價制度」、「成功用電轉移案例」與「需量反應管理實施方式」，更開放一對一「桌邊諮詢」，針對批次型生產業者如塑膠業，量身設計調整方案，搭配需量反應機制達到彈性生產、有效省電。

台電指出，推廣「批次生產時間電價」結合「負載管理」，有助企業於深夜連續生產，在穩定製程的同時避開用電尖峰，進一步強化電網調度韌性。業者可透過高壓用戶服務入口網站，即時掌握用電概況，並與同業進行用電表現比較，善用分析資料找出節能破口。

考量美國對部分產業祭出新關稅，節省電費已成為企業因應策略重點，台電亦透過此次活動釋出多元支援資源，現場更全面使用「環保循環杯」，落實永續理念，為能源轉型與企業競爭力加值。