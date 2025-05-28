先勒斃再以利器分屍！張介宗殺3婦手法相同　堅不認罪

▲張介宗殺人碎屍時間軸。（圖／記者許宥孺製表）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市2024年11月底發生震驚社會的碎屍案，73歲碎屍魔張介宗涉嫌連續殺害3名婦女，且他落網後堅不認罪。檢、警查出，張介宗的犯案手法都是趁3名受害者進入公寓的機會，先以布條勒斃，再將屍體以長尖刀、剪刀等利器分割、支解，甚至冰存在冰箱中，再分別丟入前鎮河中，手段相當殘忍。

這起駭人聽聞的連續殺人案的首宗命案發生於去年11月29日，受害者為張男的75歲黃姓兄嫂，當日中午，黃女前往張男住處，要求其歸還已由其姪子繼承的老家房產。雙方疑似發生爭執，張男涉嫌以長布條當場將其勒斃，並以榔頭及利器進行肢解處理，遺體一度被藏於廚房冰箱中，當晚至隔日清晨，他分數次騎單車將屍塊丟棄於河道，並持黃女遺留的提款卡提領5000元。

▲高雄73歲碎屍魔張介宗。（圖／記者吳世龍攝）

案發後，張男未被即時逮捕，今年1月1日再犯第二案，他在三民公園認識75歲張姓婦人，半個月後，張男邀對方至家中聊天，隨後也是先勒斃再分屍，事後張男僅持張女的敬老卡搭乘大眾運輸工具，未獲得實質金錢。

第三名受害者為一名姓趙的林姓婦人，年約70歲，與張男僅認識兩天，就同樣在張介宗的公寓，被以同樣手法，先勒斃再分屍丟棄，三起案件手法幾乎如出一轍。