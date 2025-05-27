外遇獲妻祝福「我想我接受她了」？　人夫和小三仍要賠25萬

記者黃翊婷／台北報導

人夫阿強（化名）被指控，在妻子懷孕期間與女子小花（化名）發生婚外情，兩人交往並發生性行為；但他強調，妻子知道此事之後曾傳訊息表達體諒與祝福，包含「她（指小花）好好撫慰陪伴你的心，我也沒什麼好怨」、「我想我接受她了」等等，顯然是同意他和小花的事情。不過，台北地院法官審理之後，認為人妻是基於現實困境才會讓步，最終仍判阿強和小花應連帶賠償25萬元給人妻。

▲阿強不否認外遇，但強調有獲得妻子體諒與祝福。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，2018年間她懷有身孕，丈夫阿強卻在這個時候與小花發生婚外情，她直到2023年5月才發現，沒想到阿強仍在同年同月底和小花一起去旅遊，期間還同房過夜；後來阿強承諾會與小花斷絕關係，實際上兩人並未分手，仍繼續以「老公」、「老婆」互稱，夫妻倆曾針對外遇一事進行協商，無奈協商破局，阿強竟乾脆跑去和小花同居，讓她無法接受，憤而決定對兩人提告求償200萬元。

阿強和小花雖然不否認有「超友誼」的關係，但強調阿強與妻子的婚姻早已千瘡百孔，而且妻子在知道外遇的事情之後，曾傳訊息給阿強表達體諒與祝福，包含「她（指小花）好好撫慰陪伴你的心，我也沒什麼好怨」、「我想我接受她了」、「還有保險套，記得買，買完拍給老婆看，讓我安心」等等，顯然妻子具有宥恕之意，而且已經明確拋棄她的配偶身分法益。

但台北地院法官詳細檢視阿強與妻子的對話紀錄，發現妻子確實曾在2024年2月間傳送「約會愉快」、「記得買保險套」等訊息，不過，從全文看來，她是出於對子女的考量與現實困境才會選擇讓步，是否能將她的讓步當作「表示寬容之意」，顯然存有疑問。

最終，法官沒有採信阿強和小花的說詞，並判兩人應連帶賠償人妻25萬元較為適當，全案仍可上訴。