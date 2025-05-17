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想賺54萬元！他幫收「一箱辣椒醬」　下場要關10年10個月

記者黃翊婷／綜合報導

外籍男子阿豪（化名）為了賺取泰銖60萬元（大約新台幣54萬元）的報酬，將自己在台灣的聯絡資提供給他人，並答應幫忙收取「辣椒醬包裹」，結果包裹抵台之後，被眼尖的海關人員發現裡面藏有6公斤海洛因，他也因此挨告，日前被桃園地院法官依法判處有期徒刑10年10個月，執行完畢或赦免後將被驅逐出境。

包裹,網購,網拍,取貨,電商,簽收（示意圖／CFP）

▲阿豪答應幫忙收取一箱「辣椒醬包裹」，最後不僅沒拿到報酬，還要被關10年10個月。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪去年1月間將自己的姓名、聯絡電話、地址等收件資料提供給真實身分不詳的網友「Vit」，並答應幫忙收取一個從國外寄來台灣的包裹，事成之後，他可以拿到泰銖60萬元（大約新台幣54萬元）的報酬。

接著，「Vit」將第一級毒品海洛因夾藏在罐裝的辣椒醬中，裝箱包裹之後，透過空運方式寄來台灣。財政部關務署台北關人員在進行檢查時，察覺該包裹有異，依規定開驗後，發現裡面藏有海洛因，於是立刻移送法務部調查局桃園市調查處進行調查。經相關人員追查毒品來源，很快便鎖定阿豪。

桃園地院法官認為，阿豪貪圖不法利益，答應幫忙運輸純質淨重高達6公斤的海洛因，有害整體社會秩序，侵害社會、國家法益甚鉅，考量到他始終坦承犯行，加上毒品並未外流，他也不是運毒集團的核心主導人物，最終依共同運輸第一級毒品罪，判處他有期徒刑10年10個月，並將在執行完畢或赦免後驅逐出境，全案仍可上訴。

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