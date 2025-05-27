四地會勘一次到位　張嘉郡成功爭取3020萬改善地方建設

▲立法委員張嘉郡今日上午會同水保局及相關民代，前往華山村、桂林村與斗六市梅林里等地，實地會勘四項建設案。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

立法委員張嘉郡今（27）日上午會同水保局及相關民代，前往華山村、桂林村與斗六市梅林里等地，實地會勘四項建設案，成功爭取到3020萬元地方建設改善經費，涵蓋水保、防災與農水路修繕等重點項目，實地走訪深入了解在地需求，守護鄉親通行與居住安全。

立委張嘉郡委員前往古坑鄉華山地區，實地會勘「華山人文步道蝕溝治理工程」。由於該區步道長年遭雨水沖刷，已形成明顯溝槽，遇豪雨時泥沙經常溢流，衝入周邊民宅與農田，對居民生活與耕作造成困擾與風險。張嘉郡指出，此案預計投入340萬元，辦理溝道整治與水流引導工程，盼能改善排水問題，同時兼顧人文景觀維護與農業生產安全。

▲斗六市長林聖爵、雲林縣議員黃勝志、華山村長李國和、桂林村長黃煌儀、梅林里長賴坤立、皆親自出席，並邀集地方團體共同關心，踴躍提出建議。（圖／記者游瓊華翻攝）

隨後轉往桂林村，針對「行滿橋上游護岸工程」進行現場會勘。張嘉郡指出，該河段因年久失修，溪水長期沖刷已導致河岸結構鬆動，若遇暴雨恐有危及周邊居民之虞。此次工程編列經費700萬元，將施作長度約126公尺之護岸，並特別設計兩處動物通道，兼顧水利功能與生態友善，期能提升整體防洪效能與居民居住安全。

接續前往桂林村蟾蜍嶺聚落，勘查「人猴溪環溪等4件農路改善工程」。張嘉郡指出，該區道路長期受強降雨影響，頻繁出現邊坡落石、土石坍方，甚至造成部分路基掏空，對農民通行與遊客安全構成高度風險。此案原規劃分期分段辦理，但考量整段道路是學童師生、居民與遊客的主要動線，經積極爭取後決定一次到位，總經費1600萬元，將辦理邊坡防護與路面修繕工程。

桂林村長黃煌儀表示，桂林國小每週安排「環溪跑跑」活動，全校師生皆沿此道路進行戶外路跑活動，附近居民也常利用此區作為日常運動路線，農路安全攸關整個社區生活品質與安全。感謝張嘉郡委員積極奔走，爭取經費讓工程得以一次達標，讓地方多年來的期待終於能實現。

▲立委張嘉郡委員前往古坑鄉華山地區，實地會勘「華山人文步道蝕溝治理工程」。（圖／記者游瓊華翻攝）

最後來到斗六市梅林里會勘「埤頭南路農路改善工程」。張嘉郡指出，該路段因地勢高低落差明顯，每逢雨季即有土石沖刷與邊坡坍塌的風險，影響農務作業與居民通行安全。經初步評估，預計新建長度約169公尺的擋土牆，以穩定坡面，路面也將重新鋪設，總經費約為380萬元。也特別要求相關單位將沿線竹林納入清理範圍，確保道路周邊環境整潔與行車安全。

張嘉郡強調，偏鄉建設必須仰賴中央與地方通力合作，自己身為民意代表，責無旁貸地站在第一線，為鄉親爭取應有的資源與保障，她願意作為地方與中央之間的橋樑，也請鄉親當她的眼睛，若有建設需求務必踴躍反映，她將全力以赴，積極向中央爭取，讓更多關鍵建設落實在基層、改善民眾的生活環境。