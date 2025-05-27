　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大雲林分院完成3例骨髓移植　邁向血液疾病治療新里程碑

▲台大雲林分院院內自體骨髓移植作業已正式上軌道，近期已有多位病人在院內順利完成治療並穩定追蹤，今日舉辦記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台大雲林分院院內自體骨髓移植作業已正式上軌道，近期已有多位病人在院內順利完成治療並穩定追蹤，今日舉辦記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林地區的血液腫瘤治療再向前邁進一步。台大雲林分院近年積極建置自體骨髓移植醫療量能，歷經兩年多籌備，院內自體骨髓移植作業已正式上軌道，近期已有多位病人在院內順利完成治療並穩定追蹤，展現醫學中心水準的血液腫瘤照護，為雲嘉地區病人帶來更可近、更完整的照護選擇。

院方為感謝醫療團隊的努力與分享治療成果，於今（27）日舉辦記者會，邀請曾接受移植的三位病人及家屬出席，與醫療團隊一同切下象徵「重生與希望」的蛋糕，病人及家屬特別感謝團隊在治療過程中的專業與陪伴，現場氣氛溫馨感人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大醫院雲林分院馬惠明院長表示，自體骨髓移植屬於高度整合與風險管理的醫療服務，能在本院順利進行，顯示準醫學中心急重難罕醫療量能提升。也特別感謝血液科周文堅主任與中華民國血液及骨髓移植學會蔡承宏理事過去兩年的指導，並感謝台大醫院體系長期以來的指導與支援，讓雲林分院能在紮實的技術協助與培訓基礎下，穩健發展出符合國際標準的骨髓移植照護流程。

骨髓移植室尤達權主任表示，惡性淋巴腫瘤主要包括「淋巴癌」及「漿細胞瘤」，每年全台新增病例超過4000人，約為白血病的3至4倍，是最常見的惡性血液疾病。在雲林縣，2022年新診斷的「淋巴癌」患者有101人，「漿細胞瘤」則有24人。

目前「淋巴癌」與「漿細胞瘤」的第一線治療以標靶藥物合併化學治療為主。為追求最佳治療效果，部分患者尚需接受自體骨髓移植。根據癌症登記資料推估，雲林縣每年約有20位病患有骨髓移植需求。然而過去雲林縣並無可進行骨髓移植的醫療院所，患者須轉診至外縣市治療，即面臨交通、時間與經濟的多重負擔。

內科部主任林亮宇表示，台大醫院雲林分院在前院長黃瑞仁教授與馬惠明院長的大力支持下，自2022年起，啟動自體骨髓移植醫療整備計畫，包含無菌空間改造、檢驗與儀器設備建置，並安排醫療團隊赴臺大總院與臺大癌醫中心受訓學習，逐步建立一套完善且安全的移植流程。至2025年4月止，已有3位病患順利在本院完成移植，其中1位為淋巴癌患者，2位為漿細胞瘤患者，目前皆持續於門診穩定追蹤中。

今日記者會中邀請曾接受移植的三位病人與家屬到場，他們感性分享療程過程中的辛苦與堅持，也表達對醫療團隊深切感謝，讓他們在熟悉的環境中完成關鍵治療，減輕奔波壓力與心理負擔。馬惠明院長表示，過去被視為「醫療沙漠」的雲林縣，如今終於有具備執行骨髓移植能力的醫療機構，這不僅是台大醫院深耕雲林的重大成果，更為鄉親帶來便利與希望。

▲台大雲林分院院內自體骨髓移植作業已正式上軌道，近期已有多位病人在院內順利完成治療並穩定追蹤，今日舉辦記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲今日記者會邀請曾接受移植的三位病人及家屬出席，與醫療團隊一同切下象徵「重生與希望」的蛋糕，現場氣氛溫馨感人。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 1411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／Andy反擊家寧了！
「蕭」太難寫？馬文君罷免案遭剔除千份連署書
山東化工廠大爆炸「驚現蘑菇雲」！　當地醫院傳人滿為患
母親成冰冷遺體…兒相驗崩潰痛哭
撞擊畫面曝光！74歲翁北市倒車暴衝
獨／家寧爆Andy劈腿多女！對峙音檔內容曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃到飽「1美食」超多人夾！　一票點頭：平常很少吃到

台大雲林分院完成3例骨髓移植　邁向血液疾病治療新里程碑

明天鋒面接近午後變天　周四劇烈雨勢籠罩全台

端午連假國5恐爆車潮　5大時段「行車時間要5到7倍」

想看GD、BLACKPINK演唱會求他們！2025「搶票王者」TOP3星座

樹枝擊中高壓電線！台東海岸線大停電　2827戶受影響

更新iOS 18.5爆發燙災情！「這兩代果粉」反大讚：省電有感

AI開菜系統「28秒搞定1個月菜單」　教育部：還能自動算熱量

快訊／15:22台東縣海端鄉規模3.6「極淺層地震」　最大震度3級

餐廳吃飯巧遇「李多慧掏卡請客」　霸氣拿走帳夾！一票羨煞

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

吃到飽「1美食」超多人夾！　一票點頭：平常很少吃到

台大雲林分院完成3例骨髓移植　邁向血液疾病治療新里程碑

明天鋒面接近午後變天　周四劇烈雨勢籠罩全台

端午連假國5恐爆車潮　5大時段「行車時間要5到7倍」

想看GD、BLACKPINK演唱會求他們！2025「搶票王者」TOP3星座

樹枝擊中高壓電線！台東海岸線大停電　2827戶受影響

更新iOS 18.5爆發燙災情！「這兩代果粉」反大讚：省電有感

AI開菜系統「28秒搞定1個月菜單」　教育部：還能自動算熱量

快訊／15:22台東縣海端鄉規模3.6「極淺層地震」　最大震度3級

餐廳吃飯巧遇「李多慧掏卡請客」　霸氣拿走帳夾！一票羨煞

Andy反擊了「掀人生黑暗時刻」！　重砲轟家寧：講點人話好不好

嘉義吳鳳廟遭竊！神桌、香爐、燭臺都搬光　網猜「識貨的人」

隱藏雙連埤山谷的秘境釣魚餐廳！超鮮活魚料理還有鱘龍魚能現釣

25歲脫北女「幻想真愛」卻被賣中國男！　嚇得只穿內衣半裸逃亡

紅包塞嘴！8旬婦「照顧50年崩潰」悶死病兒　獲家人諒解法院輕判

藍心湄扯壞關韶文袋子...事後1舉動太狂　「他嚇到跪下」險哭出來

吃到飽「1美食」超多人夾！　一票點頭：平常很少吃到

甲山林推「帝寶」再提讓利價　祝文宇：按行情每坪砍20萬

長年照顧中風母！台南男尖刀捅胸刺死她　國民法官判20年

藥頭駕車衝撞逃逸！警連開4槍逮男女通緝犯　搜出2公斤毒品

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

生活熱門新聞

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

新娘控婚禮被綠營硬闖！新郎親友團狂打臉

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」

明天鋒面接近全台變天　周四「雨勢最猛」由北往南擴大

家寧控Andy劈腿　網3句話總結揭4改變

「全台一片橘紅」　連假前雨最大

今年「最強梅雨鋒面」明襲　全台下最大時間曝

家寧控Andy劈腿！他嘆「行走的公關危機」

東北人開店「請別講台語謝謝」遭出征道歉

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

家寧爆Andy劈腿！網揪「1關鍵」喊不是藉口

雄中畢業歌「露比醬～嗨～」奪冠　大學長笑回1句

更多熱門

相關新聞

垃圾混廚餘遭拒收　雲林男拿竹棍攻擊清潔隊員

垃圾混廚餘遭拒收　雲林男拿竹棍攻擊清潔隊員

雲林縣斗南鎮5月3日發生民眾垃圾未分類確實，遭清潔隊員提醒後突然暴怒，當場毆打清潔隊員的事件。昨（26）日水林鄉也傳出清潔隊員被民眾攻擊事件。水林鄉代理鄉長張東凱表示，譴責暴力行為並依法究辦。

基層員警走訪關懷戶　西螺福興宮端午送暖

基層員警走訪關懷戶　西螺福興宮端午送暖

少校退伍不迷航　返鄉轉戰綠能為台灣能源盡心力

少校退伍不迷航　返鄉轉戰綠能為台灣能源盡心力

雲林養豬畜牧展5月底登場　展現產業創新與文化交融

雲林養豬畜牧展5月底登場　展現產業創新與文化交融

龍舟蛋糕捲香甜上桌　雲林發展學園陪伴家庭溫暖過節

龍舟蛋糕捲香甜上桌　雲林發展學園陪伴家庭溫暖過節

關鍵字：

雲林自體骨髓移植血液腫瘤台大雲林分院

讀者迴響

熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

快訊／韓69歲國民演員崔廷宇離世

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

新娘控婚禮被綠營硬闖！新郎親友團狂打臉

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」

啦啦隊女神「當富商小三」懷孕　囂張4舉動曝光

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面