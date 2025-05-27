基層員警走訪關懷戶　西螺福興宮端午送暖...落實在地關懷

▲西螺福興宮邀集福華大飯店、瑞春醬油、西螺警分局一同辦理「端午送暖暨物資捐贈活動」，用太平媽祖慈悲為懷的精神，為弱勢團體盡一份心力。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

西螺福興宮邀集台中福華大飯店、百年瑞春醬油、西螺警分局一同辦理「端午送暖暨物資捐贈活動」，用太平媽祖慈悲為懷的精神，為弱勢團體盡一份心力，預計有數百戶弱勢家庭受惠。在第一線上關懷社區邊緣戶的員警，確實踏查轄區內三鄉鎮需要幫助的民眾，讓慈悲關懷直達每一位有需要的人。

今（27）日台中福華副總經理鄭鴻儒代表捐贈百年福興粽、雪蛤燕窩飲、台中福華滴雞精、堅果花椒醬等物資，瑞春醬油董事長林淑媛代表捐贈醬油禮盒組，西螺福興宮董事長楊文鐘及西螺分局長閻百川出席受贈，包括西螺鎮長廖秋萍、西螺鎮代表會主席林俊甫、代表會副主席廖秀娟等多位政要均親自出席，將最應景的送暖物資親自送到關懷戶。

▲西螺福興宮邀集福華大飯店、瑞春醬油、西螺警分局一同辦理「端午送暖暨物資捐贈活動」，用太平媽祖慈悲為懷的精神，為弱勢團體盡一份心力。（圖／記者游瓊華翻攝）

楊文鐘董事長表示，感謝台中福華大飯店及瑞春醬油長期支持太平媽的愛心捐贈活動，藉由端午關懷社區邊緣戶的活動拋磚引玉，希望社會各界響應公益事業，讓社會更溫暖。同時，為慰勞辛勤發送物資的員警同仁，福興宮還特別商請志工媽媽親自綁製數千顆古早味肉粽，瑞春醬油加碼贈送禮盒組讓大家都可以歡度端陽。

▲在西螺分局的協助下，可以讓這些物資送抵轄區內各處未列冊登記的邊緣戶，將社會各界的愛心發揮更大的效益。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中福華大飯店鄭鴻儒副總經理表示，企業不僅是經濟的參與者，更是社會共好的推動者。這不僅是一場捐贈活動，更是一個實踐企業社會責任與永續發展的承諾。希望透過這份節日祝福，傳遞關懷、互助與共好的力量。」

瑞春醬油董事長林淑媛說，感謝福興宮的邀約，很開心能有機會共襄盛舉，讓愛心持續傳承。在西螺分局的協助下，可以讓這些物資送抵轄區內各處未列冊登記的邊緣戶，將社會各界的愛心發揮更大的效益，一起平安過端午。

▲台中福華大飯店及瑞春醬油長期支持太平媽的愛心捐贈活動。（圖／記者游瓊華翻攝）