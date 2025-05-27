3天聯繫不到母親報警！破門驚見人已成冰冷遺體…兒相驗崩潰痛哭

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市新莊區泰順街一處民宅26日晚間發生一起事件！一對男女被發現倒臥床上，其中62歲林女已明顯死亡、60歲曾男仍有些微意識，經緊急送醫搶救後，暫無生命危險。檢警27日下午針對林女遺體進行相驗，林女兒子崩潰痛哭，員警見狀拍肩安慰。

▲新北市新莊區一處民宅，一對男女1死1傷，死者兒子現身板殯崩潰痛哭。（圖／記者陳以昇攝，下同）

回顧整起案發經過，林女的37歲林姓兒子因3日聯繫不上母親，26日晚間9時左右驚覺不對勁報警處理，警消獲報趕赴林女住處，破門驚見林女與曾姓同居人雙雙倒臥床上，林女已明顯死亡，至於曾男則是僅剩些微意識，趕緊將人送醫搶救。

鑑識人員到場，發現現場並未有打鬥或是破壞跡象，初步判定無外力介入，曾男眼睛旁邊有舊傷瘀青，頸部則有勒痕，疑似是倒下時遭衣領拉扯到的痕跡，並非手掐、上吊等方式製造出的勒痕，另外，住出內有針筒、藥物，但經化驗後發現並未有毒品殘留，初步排除林女遭加工自殺的可能。

檢方27日下午針對林女遺體赴板橋殯儀館相驗，而林女的兒子也崩潰現身，只見他不斷痛哭、拭淚，員警見狀於心不忍拍肩安慰，現場氣氛哀戚，令人鼻酸。稍早相驗結束，因林女遺體並無明顯外傷，亦無他殺嫌疑，無法判斷死因，檢方決定擇日解剖進一步調查釐清。