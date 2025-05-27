快訊／反對建火葬場！彰化二林500人抗議　鎮民衝管制區左腿骨折

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化縣政府選定將於芳苑鄉設置火葬場，受到緊鄰二林鎮居民強烈反對，今（27）日彰化縣政府在王功福海宮及彰化市分別召開公開說明會，福海宮聚集約500名反火葬場自救會到場，現場約220名警力進行維安，彰化芳苑一名許先生強行衝管制區，跌倒疑似左腿膝蓋變形骨折受傷倒地。

▲福海宮聚集約500名反火葬場自救會到場，一名許先生強行衝管制區，跌倒疑似左腿膝蓋變形骨折受傷倒地。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化歷屆縣長任內喊要蓋火葬場喊了20多年，最終以抗爭收場，彰化縣府選定將於芳苑鄉設火葬場，引發周遭鎮民不滿，認為二林四鄉鎮是彰化縣農漁業重鎮，燃燒的戴奧辛嚴重空污，恐將帶來農漁業浩劫、火葬場選址再爆發爭議。

▲反火葬場自救會拒絕二林成為空汙肺癌熱區。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

反火葬場自救會認為，彰化市全國空氣品質最糟，肺癌更是全國之冠，除此之外彰化已經有九座焚化爐，大多數是燒外縣市不要的廢棄物，憑甚麼彰化還要增加火葬場的空汙量。

今天下午1點30分彰化縣政府在王功福海宮及彰化市分別召開公開說明會，福海宮聚集約500名反火葬場自救會到場，彰化芳苑一名許先生強行衝管制區，跌倒疑似左腿膝蓋變形骨折受傷倒地。