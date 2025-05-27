台南女北上追愛！提行李領百萬訂喜酒　警拆穿騙局她淚崩

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子日前拖著行李到中國信託要提款百萬元，行員關心提問用途，女子表示從台南北上，要領錢支付酒席費用，但追問之下才知道連宴客餐廳都還沒決定，行員認為女子可能遭詐騙，立刻通知警方到場，經查女子網戀男友，1年多來連面都沒見過，對方曾經多次邀約女子投資，員警立刻告知是場「空包戀愛」。

▲台南女拖行李北上領百萬，假男友身分遭拆穿。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，住在台南的34歲曾姓女子，網戀自稱住在台北的1名男網友，雙方遠距離談了1年多的網路戀愛，雙方論及婚嫁，男網友告知曾女可以在台北辦婚宴請客，且台北支付的餐廳以現金支付會比較多折扣，當時被愛情沖昏腦袋的曾女不疑有他，立刻提著行李北上到銀行準備領百萬現鈔。

曾女搭車北上後抵達銀行，行員見她提著行李又很焦急，關心提款百萬有何用途，女子表示要結婚、支付婚宴喜酒的費用，並將過程和盤托出，行員一聽認為可能被詐騙，立刻通知警方到場協助處理。

員警到場後持續追問曾女提領百萬款項目的，發現她陷入一場感情詐騙。曾女1年多前認識自稱住北部的男朋友，且對男友瞭解不深，甚至連雙方父母都沒見過面，又查看雙方對話紀錄後，警方發現其男友曾經要求曾女投資，並教導曾女面對行員問話時該如何回應等話術。

警員當場向曾女勸說，並宣導此為典型「假交友」感情詐騙，手法是詐騙成員會透過聊天拉近關係，透過每日噓寒問暖取得信任，詐騙集團了解曾女急欲步入婚姻，便以結婚之名義進行詐騙，謊稱台北婚宴餐廳支付現金會有較多折扣，曾女便不疑有他，特地拖著行李箱搭車北上，並前往銀行臨櫃提款。

曾女聽完員警耐心勸說後淚水直流，表示自己一直深信之愛情竟是一場騙局，所幸警員、行員聯手替曾女保住100萬元現金。大同分局呼籲，網路交友務必再三謹慎，凡是論及金錢之事皆需多加查證，以免落入詐騙集團之圈套，如存有疑慮宜先冷靜思考並撥打165防詐騙專線諮詢及撥打110尋求警方協助，一起防詐阻騙。