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斥資10億！四川「鐵達尼號」動工11年如廢墟　投資人： 會重啟

▲四川版「鐵達尼號」。（圖／翻攝自微博）

▲四川版「鐵達尼號」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

四川省大英縣郪江岸邊的復刻版「鐵達尼號」近日被多名網友拍到，現已開工11年，雖初具雛形，但鏽跡斑斑。不少人懷疑，當初投資人號稱，斥資10億元（人民幣，下同）完美復刻的四川版「鐵達尼號」，恐將成為廢墟。

據《大皖新聞》報導，四川大英縣的復刻「鐵達尼號」計畫由七星能源投資集團投資10億元，委託美國一家設計公司等專業隊伍，提供設計方案，再由中國船舶重工集團旗下的武昌造船廠建造，計劃用兩年時間完工。

▲該項目斥資10億人民幣。（圖／翻攝自微博）

▲該項目斥資10億人民幣。（圖／翻攝自微博）

公開資料顯示，該項工程原預計2017年8月完工，交付使用時，將以世界級郵輪嘉年華的形式，永久停靠在四川大英郪江，供世界各地的人們參觀體驗。船體依照原船1比1建造，長270公尺，寬28公尺，從龍骨到船橋高31.7公尺，船鋼耗量高達5萬噸，主船體共10層。

內設也完全照著原版「鐵達尼號」打造，包括宴會廳、演出劇場、豪華頭等艙、觀景台、游泳池等一應俱全，再現當年鐵達尼號的真實場景。唯一不同之處是，四川版沒有動力，它更像是集遊覽、居住、娛樂、文化、歷史等為一體的綜合旅遊項目，當然內裝方面會有一些與時俱進的設施。

▲船身多處生鏽。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼四川版鐵達尼號。（圖／翻攝自微博）

▲▼四川版鐵達尼號。（圖／翻攝自微博）

▲船身多處生鏽。（圖／翻攝自微博，上同）

自2014年5月該專案開工後，專案完工和交付日期卻是一拖再拖，而這艘半成品「鐵達尼號」也成為不少當地居民和網友的談資，更有網紅不時前往「探險」更新專案進度。

相關政府人員表示，目前，四川版「鐵達尼號」已建至第8層，第9層進行了部分搭建（船體共10層），完成了主體的控制層，但因投資者資金鏈斷，工程暫時停建。

七星能源董事長蘇紹俊26日對此表示，「我們也怕出現一些問題，我們現在已經在引進資方在談了，現階段不想過多地去討論這些事情，項目一定會啟動的。」

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