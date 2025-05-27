今年已350萬國際旅客來台　觀光署研擬「非主要機場」包機優惠

▲觀光署長周永暉（中）。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部訂定今年1000萬人次國際觀光客目標，交通部觀光署長周永暉今於交通部520周年記者會受訪表示，今年截至5月5日總計有350萬人次國際旅客來台，比去年同期多，除了自由行及團客優惠延長外，下半年預計針對非主要機場增加包機優惠。

交通部去年訂定1000萬人次國際觀光客目標，最終僅達到785萬7686人次。交通部今年延續去年設定1千萬人次目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部長陳世凱今於周年記者會表示，他不喜歡以數字作為唯一KPI，1千萬人次的數字是之前的設定，今年就是達到去年做不到的目標（1千萬人次），目前看起來人數有往上增長，但這陣子又遇到匯率問題，台幣升值近10%，其他國家旅客來台成本增加1成，壓力蠻大。

陳世凱指出，觀光署有推出許多方案，像是微笑南灣計畫、國際自行車賽等，希望找到更多亮點，也希望有更多消費，像是結合醫美等跨域服務，讓消費層面提高。

周永暉表示，今年截至5月5日總計有350萬人次國際旅客來台，比去年同期多一些，平均每月增加約2、30萬人次，前4大來源國同樣是香港、日本、韓國及美國。

周永暉指出，今年除了將自由行國際旅客的5,000元抽獎延至9月30日，團客5,000元至5萬元獎勵金延至11月底，也針對台北、桃園、台中及高雄以外的機場增加包機優惠，像是台南或花蓮機場針對包機優惠從寬認定，超過50人就多給一些優惠等，預計下半年推出。